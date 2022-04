Aktualisiert am

Probleme in Saison 2022 : Warum haben die Formel-1-Autos so viele Pannen?

Die Formel 1 erlebt eine Pannenserie, wie es sie lange nicht gab. Schon achtmal fielen Fahrer mit technischen Problemen aus. Das Team von Weltmeister Max Verstappen leidet am meisten. Woran liegt das?

Wenn der Dienstwagen in Rauch aufgeht: Max Verstappens Red Bull muss dringend zuverlässiger werden. Bild: Reuters

Ferrari und Red Bull sind fast gleich schnell. Aber Charles Leclerc, Führender der Fahrerwertung in der Formel 1, hat bereits 71 Punkte auf seinem Konto, Max Verstappen erst 25. Leclerc kam mit seinem Ferrari in drei Grands Prix seit dem Saisonstart Mitte März drei Mal ins Ziel, Verstappen erst ein Mal. Im vergangenen Jahr war der Red Bull des Weltmeisters noch eine sichere Bank. Verstappen wurde auch Champion, weil er ohne einen Defekt durch die 22 Rennen kam.

Standfestigkeit war in den vergangenen Jahren fast schon selbstverständlich. Arbeitsprozesse wie in der Serienentwicklung gaben Fehlern keine Chance. Die Autos und Motoren waren ausgereift. Das Reglement hatte seit 2014 Bestand. Die Saison 2021 war mit 1,2 Defekten pro Grand Prix das Jahr mit den wenigsten technisch bedingten Ausfällen in der Geschichte der Formel 1. Gefolgt von 1,4 Defekten pro Rennen 2019 und 1,5 im Jahr 2020.