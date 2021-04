Formel 1 in Imola : Sennas Schatten ist noch da

Formel-1-Rennen an geschichtsträchtiger Stätte: Das Duell 2021 heißt Lewis Hamilton gegen Max Verstappen, ein Generationswechsel an der Spitze liegt in der Luft.

Bis zum letzten Moment wird gestrichen, gefegt und geputzt. Die Formel 1 ist zurück in Imola, zum zweiten Mal innerhalb von sechs Monaten. Die Pandemie macht’s möglich. Sonst hätte die Rennstrecke in der Emilia Romagna keine Chance gehabt, neben der Kultstätte Monza in den Kalender zurückzukehren. Für die Provinz ist das Gastspiel in Zeiten ohne Virus, wenn die Startgebühr Millionen Euro, zweistellig, kostet, viel zu teuer. Und der Kurs für die Ansprüche der Formel 1 trotz ein paar Modernisierungen zu alt.

In der Not aber gibt es einen Deal zwischen Formel-1-Management und Promotor: eine Art Freifahrt, kein Finanzierungsrisiko und im Gegenzug das Gefühl im Fahrerlager, für ein paar Tage im Herz einer liebenswerten wie hart getroffenen Motorsportgemeinde gelandet zu sein. Piloten wie Sebastian Vettel schwärmen.

Ende oder Beginn einer Ära?

Er wird auch beim zweiten Grand Prix der Saison (Sonntag, 15 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 sowie bei RTL und Sky) mit seinem Aston Martin allenfalls im Mittelfeld kreisen. Aber genauso gespannt dem Duell vor einer alten Kulisse entgegenblicken. Als könnte der spannende, faszinierende Teil der Imola-Geschichte wiederholt werden. Ein Wettrennen der Besten auf Augenhöhe. Max Verstappen gegen Lewis Hamilton, der 23 Jahre alte Niederländer gegen den alten Chefpiloten (36) auf dem Zenit seiner Fahrkunst.

Wieder bahnt sich ein Zweikampf an nach der knappen Niederlage des Red-Bull-Piloten gegen den siebenmaligen Weltmeister zum Saisonauftakt in Bahrein. In der Luft liegt das Ende einer phantastischen oder der Beginn einer Ära. Wie damals, vor 27 Jahren, als Michael Schumacher Ayrton Senna herausforderte, der Aufsteiger den unantastbaren König des Fahrerlagers. Der klassische Generationenkonflikt, ein Zweikampf auf Biegen und Brechen.

Niemand nahm das wörtlich. Bis zum Grand Prix in Imola Ende April 1994. Bis Roland Ratzenberger im Qualifikationstraining tödlich verunglückte und 24 Stunden später Sennas Williams mit nicht weniger als 217 Kilometern pro Stunde in die Mauer rechts der Tamburello-Kurve einschlug. Totenstille im Pressezentrum.

Seitdem wird die Renngeschichte von Imola mit dem grauenhaften Schicksal eines Supermanns am Steuer verbunden. Gegenüber der Unfallstelle hängen am inneren Fangzaun brasilianische Flaggen, ein Konterfei des zweimaligen Weltmeisters, Nachrichten auf Stoff geschrieben zum Gedenken. Der Rennstreckenservice kehrte am Donnerstag auch an dieser Stelle den Asphalt der Piste, lackierte die Randsteine in den Landesfarben Grün-Weiß-Rot, mähte den Rasen und ließ die Erinnerungen unangetastet. Wind und Wetter haben sie geblichen. Es sieht so aus, als hingen sie schon 27 Jahre, als begreife Imola die große Tragik als ewig zu respektierenden Teil seiner Motorsport-Geschichte.

So wirkt die ganze Strecke, eingebettet halb in die Stadt, halb in einen Park. Auf den Grashügeln längs der Piste sind Natur, Treppen und Sitzbänke in bald 70 Jahren seit dem Bau miteinander verwachsen. Die Streckenführung bildet den Übergang der Ebene in die Berge der Emilia Romagna südlich von Imola ab. Vom Start lange flach und dann in Schwüngen hinauf in die Höhe, mit Steigungen von bis zu zwölf Prozent. Dann geht’s bald steil hinab zur Doppel-Kurve Rivazza. Enzo Ferrari sah die berühmte Nordschleife des Nürburgrings vor sich, als er die italienische Fünf-Kilometer-Version initiierte.

Die Piloten von heute schauen nach ein paar Nostalgiemomenten über das Vorbild hinaus. Auch aus Sorge, nicht voranzukommen. „Überholen ist sehr schwierig“, sagt Verstappen. Zehn erfolgreiche Manöver gab es in Imola 2020. Verstappen hätte gerne etwas mehr Anlauf, bat darum, den Heckflügel als Überholhilfe früher flach stellen zu dürfen als erlaubt und streng überprüft. Schon ist er in der nahen Zukunft. Mit dem Bild vor Augen, vielleicht doch nicht der Gejagte zu sein, wie alle Welt erwartet nach dem so erfolgreichen Qualifying von Bahrein, sondern wieder jagen zu müssen: Hamilton.

Das mögen die Fahrer nicht – nicht in Imola. Zu eng die Piste, 12,5 Meter, mitunter nur zehn. Es bleibt kein Spielraum für parallele Kurvenfahrten, einen Überhol-Coup außen herum. Denn da ist noch die Nähe zu dem, was die Härte im Motorsport in Worte fasst: Beton, die gegossenen Mauern. Zwischen Piste und Begrenzung mitunter nur ein Grasstreifen. Auch nicht die Basis für ein sorgenfreies Manöver vorbei an einem sperrigen Vordermann bei einem Durchschnittstempo von rund 210. Zumal sie hier und da durch frisch geglättete Kiesbetten am Kurvenein- wie Ausgang ergänzt werden. Klassische Fallen, in die sich eingräbt, wer sich verschätzt. Und vielleicht gerne vergräbt, falls ein Fehler den Sieg kostete.

So könnte es kommen am Sonntag. Zu einem Rennen auf Augenhöhe, weil Mercedes, wie Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas erzählte, „nicht mehr dominant“, aber jederzeit auf dem Sprung sei. Weil der Red Bull so fix wie lange nicht mehr ist und Verstappen schon andeutete, was Hamilton oft zeigte: Extraklasse, Nervenstärke, Weltmeistergene. „Es wird auf Kleinigkeiten ankommen“, sagt Mercedes-Chefingenieur Andrew Shovlin.

Wie vor vielen Jahren, als zwei Fahrer die Spannung in Imola auf die Spitze trieben beim Kampf um den Sieg. Michael Schumacher im Ferrari und Fernando Alonso im Renault. Dem Spanier saß 2005 der Rheinländer lange im Nacken. Ein Jahr später machte sich Schumacher 19 Runden lang breit: kein Überholmanöver an der Spitze, kein Fehler, aber ständig das Gefühl, jetzt könnte es passieren. Diese Grand Prix läuteten das Ende einer großen Ära ein, im großen Stil als Spiel des Lebens – ohne Tod.