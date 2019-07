© EPA

Elf Mal hat Ferrari in Hockenheim ein Formel-1-Rennen gewonnen. Kein Team war im badischen Motodrom seit dem ersten Auftritt 1970 so erfolgreich. Nach den Trainingstouren für den Großen Preis von Deutschland am Sonntag (15.10 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei RTL und Sky) scheint die Scuderia dem zwölften Erfolg nahe. Sie ließ Mercedes am Freitag hinter sich. In dieser Form bietet sich Vettel eine realistische Chance, seinen Fehler von 2018 auszubügeln beim vorläufigen Finale in Deutschland. Nächstes Jahr zieht die Karawane an der Heimat vorbei. Auch mittelfristig ist nicht mit einer Rückkehr zu rechnen.