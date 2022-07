Was in Frankreich für Mercedes spricht

Formel 1 in Le Castellet : Was in Frankreich für Mercedes spricht

Diesmal könnte es anders kommen. In den vergangenen Jahren verhieß der Große Preis von Frankreich meist einen reichlich trägen Sonntagmittag. Französische Leichtigkeit des Seins? Nicht in der Formel 1.

Stattdessen schwere Kost und wenige Überholmanöver auf der Rennstrecke Paul Ricard, benannt nach dem Erfinder des Pastis. Die süffig erfrischende Spirituose aus Süßholz und Anis, spöttelt mancher Beobachter, sei noch das Beste an der Reise in die Provence, denn niemand im Fahrerlager mag sich recht begeistern für diese Piste.

Doch ob beliebt oder nicht, der Frankreich-Ausflug der Königsklasse kommt zur rechten Zeit. Elf Rennen sind gefahren, elf weitere stehen noch aus. Ferrari und Red Bull tragen einen heißen Kampf um die Weltmeisterschaft aus, der jedoch eine provenzalische Sommerbrise gut vertragen könnte.

Mercedes scheint auf dem Sprung. Zwar lagen die Silberpfeile in den ersten beiden Trainingseinheiten am Freitag weiter hinter der Spitze zurück als erwartet, besonders hinter Ferrari. Trotzdem hat der noch sieglose Primus der vergangenen Jahre gute Gründe, sich Siegchancen auszurechnen für das Rennen an diesem Sonntag (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky). Sollten die Silberpfeile aufschließen zu den beiden Spitzenteams, dürfte die Beschleunigung den Titelkampf massiv beeinflussen.

Ein mageres Jahr

Achtmal hintereinander gewann die Mercedes-Mannschaft aus dem mittelenglischen Brackley in den vergangenen Jahren die Herstellerwertung, stellte siebenmal in Serie den Fahrerweltmeister, bis Lewis Hamilton im vergangenen Jahr von Max Verstappen dramatisch entthront wurde.

Dass nun ein mageres Jahr anstehen würde, war schon früh in der Saison ausgemacht. Die als unfehlbar geltenden Ingenieure hatten sich bei der Entwicklung des W13 verzettelt, den falschen Pfad gewählt auf dem Weg in die neue Ära der Bodeneffekt-Autos. Der Seriensieger von einst ist nur noch best of the rest. Deutlich besser als das Mittelfeld zwar, aber bislang nicht schnell genug, um Red Bull und Ferrari ernsthaft herauszufordern.

Kümmerliche zwölf Führungsrunden illustrieren die Mercedes-Malaise: Red Bull kommt auf 336, Ferrari auf 311. Sieben dritte Plätze fuhren die erfolgsverwöhnten Silberpfeile ein, gewannen aber noch kein Rennen – bis jetzt. Die Ingenieure haben hart gearbeitet, den W13 beharrlich weiterentwickelt und gelernt, den Boliden und seine Eigenheiten besser zu verstehen.

Vorteil Mercedes?

Die Rennstrecke Paul Ricard dürfte den Silberpfeilen nun bestens liegen. Schnelle und mittelschnelle Kurven kennzeichnen den Kurs. Auf diesen Passagen können die Fahrer die Stärken des W13 ausspielen, wohingegen er in engen Kurven und auf langen Geraden schwächelt.

Hinzu kommt: Der Asphalt von Paul Ricard ist besonders eben. Das erlaubt es den Ingenieuren, die Autos tiefer abzustimmen, also mit wenig Bodenfreiheit fahren zu lassen. Das braucht der Mercedes, um perfekt zu funktionieren.

Und die Hitze! Der Reifenverschleiß in Südfrankreich ist höher als anderswo. Asphalttemperaturen von um die 60 Grad Celsius werden die Pirelli-Pneus zusätzlich beanspruchen. Vorteil Mercedes: Der W13 gilt als reifenschonend.

Standfeste Silberpfeile

Die Silbernen haben zumal das zuverlässigere Auto als Red Bull und Ferrari. Lewis Hamilton ist gar der einzige Fahrer, der in allen Rennen ins Ziel kam. Davon kann vor allem die Scuderia nur träumen: Die Roten beklagten schon sechs Ausfälle und absolvierten bislang von allen Teams die wenigsten Rennrunden.

In der extremen, am Freitag sogar windstillen Hitze der Provence dürfte die Standfestigkeit von Mercedes ein mächtiges Faustpfand sein. Ob das Team im vorletzten Rennen vor der Sommerpause um den Sieg kämpfen kann, wird auch davon abhängen, ob die angekündigten neuen Teile zum Einsatz kommen – und funktionieren. Zum Großen Preis von Ungarn in der kommenden Woche will Mercedes den W13 nochmals weiterentwickeln.

Zünglein an der Waage?

Sollten sich die Silbernen im weiteren Saisonverlauf tatsächlich als siegfähig erweisen, zumindest auf einzelnen Strecken, könnte das Team damit zum Zünglein an der Waage werden im offenen Duell um die Fahrerweltmeisterschaft, das Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull mit Charles Leclerc im Ferrari austrägt.

Formel 1 Fahrerwertung

Zur Halbzeit führt Verstappen mit 208 zu 170 Punkten. Von elf Rennen gewann der Weltmeister sechs, Leclerc drei. Jeweils einmal siegten deren Teamkollegen, Sergio Perez für Red Bull, Carlos Sainz für die Scuderia. Schwächelten die Protagonisten, gab es kaum Nutznießer, außer den Stallgefährten oder der direkten Konkurrenz.

Das könnte sich dramatisch ändern, falls aus zwei Spitzenteams drei werden und Mercedes zuschlagen kann, sobald sich die Gelegenheit ergibt. Dann würden sie der Konkurrenz wertvolle Meisterschaftspunkte stibitzen, die in der Abrechnung den Unterschied machen könnten. Taktische oder technische Unzulänglichkeiten, von denen sich vor allem Ferrari schon reichlich leistete, fielen so noch schwerer ins Gewicht.

Sollten Red Bull und Ferrari Frankreich mit Kopfschmerzen verlassen, wird wohl Mercedes dafür verantwortlich sein – und nicht der übermäßige Genuss der landestypischen Spirituose.