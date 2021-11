Formel 1 in Brasilien : Das Meisterstück des Lewis Hamilton

Lewis Hamilton und Mercedes schlagen in Brasilien in einem irrwitzigen Rennen zurück. Die düpierte Konkurrenz ist alarmiert. Das emotionale Saisonfinale ist verbunden mit dem Ende der Diplomatie.

Als das Adrenalin langsam wieder aus seinem Körper verschwand, sollte er in Worte fassen, was da gerade passiert war. Während dieser 71 Runden, dieser irrwitzigen eineinhalb Stunden auf dem Autódromo José Carlos Pace. „Ich habe einfach alles gegeben“, sagte Lewis Hamilton: „Das ist wahrscheinlich eines der besten Wochenenden, die ich je erlebt habe – wenn nicht sogar das beste Wochenende in meiner ganzen Karriere.“

Der Corriere dello Sport aus Italien sah in seiner Leistung sogar so etwas wie den „wiederauferstandenen Senna“. Hamilton ist 36 Jahre alt, er ist siebenmaliger Weltmeister, und der Sieg beim Großen Preis von Brasilien am Sonntag war der 101. Grand-Prix-Erfolg seiner Karriere. Es war ein Meisterstück – auf der Strecke und in den Stunden danach. Denn auch die Überhöhung der eigenen Leistung war Teil des Spiels.