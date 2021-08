Formel-1-Farce in Belgien : „Warum gibt es Punkte, wenn es kein Rennen gab?“

Der Grand Prix von Belgien war auf dem Papier ein Rennen. In der Praxis war er keines. Die 20 Fahrer legten drei Runden hinter dem Safety Car zurück. Es gab weder einen Start noch ein Ende und schon gar kein Überholmanöver. Die Rundenzeiten waren um 80 Sekunden langsamer als am Samstag im Regen und um 105 Sekunden als am Freitag auf trockener Piste. Die Zuschauer mussten lange warten, um am Ende doch kein Rennen zu sehen. Der Regen machte nach der offiziellen Startzeit um 15.00 Uhr keine Pause mehr.

Offiziell dauerte der zwölfte WM-Lauf nur eine Runde oder drei Minuten und 27 Sekunden. Das ist die offizielle Siegerzeit. Der 29. August 2021 geht in die Formel- 1-Geschichte ein. Es war das kürzeste Rennen der Geschichte. Das aber inklusive Wartezeit drei Stunden und 44 Minuten dauerte. Damit ist Adelaide 1991 mit 14 Runden, 52,9 Kilometern und 24 Minuten und 34 Sekunden Rennzeit seinen Rekord als kürzestes Rennen los. Die neue Bestmarke wird wohl nie mehr zu schlagen sein.