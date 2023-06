„In der Sintflut eine Lektion von Klasse und Mut.“ So verneigte sich die „Gazzetta dello Sport“ vor dem Sieger des Großen Preises von Spanien, der in seinem unterlegenen Ferrari durch den strömenden Regen zum Sieg gerast war, damals, am 2. Juni 1996. Michael Schumacher düpierte die in jener Zeit übermächtigen Williams-Piloten, halb fuhr er, halb schwamm er auf dem Circuit de Catalunya zum ersten von insgesamt 72 Triumphen für die Scuderia – in Maranello läuteten die Glocken.

Sönke Sievers

Auch an diesem Sonntag (15 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei Sky und via Youtube), 27 Jahre danach, muss Ferrari auf einen satten Guss hoffen, aus eigener Kraft werden die Roten nicht fähig sein, das Rennen vor den Toren von Barcelona zu gewinnen. Tatsächlich sagen die Meteorologen einen sonnigen Morgen voraus, ehe Schauer niederprasseln sollen über der Piste von Montmeló, vielleicht auch während des Rennens.