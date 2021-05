Pressestimmen zur Formel 1 : „Hamilton zerlegt Verstappen“

Aktualisiert am

Der Sieger und der Überholte: Lewis Hamilton (rechts) gewinnt das Rennen in Barcelona, Max Verstappen muss sich geschlagen geben. Bild: Reuters

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat beim Großen Preis von Spanien dank einer taktischen Meisterleistung seinen dritten Sieg im vierten Saisonrennen eingefahren. Zu dem Rennen schreiben internationale Medien:

Großbritannien:

„The Guardian“: „Der Sieg von Lewis Hamilton und Mercedes beim Großen Preis von Spanien war eine heilsame Erinnerung daran, was für eine eindrucksvolle Kombination der Weltmeister und sein Team sind. Hamiltons kontrollierte, unerbittliche Fahrweise, gepaart mit einer cleveren und mutigen Strategie, war einer der Eckpfeiler ihres Erfolgs.“

„Daily Mail“: „Lewis erteilt Max eine spanische Lektion: Hamilton kämpft sich nach einem frühen Rückschlag zurück, zieht an Titelrivale Verstappen vorbei und holt sich den fünften Sieg in Barcelona in Serie.“

„The Sun“: „Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Spanien nach einem brillanten Duell mit Max Verstappen in Barcelona gewonnen.“

Niederlande:

AD: „Rennen Nummer vier, Kampf Nummer vier. Auch in Spanien drehte sich die Show der Formel 1 um Max Verstappen und Lewis Hamilton. Es schien, als wäre der Niederländer wieder mit einem Sieg an der Reihe, doch am Ende war Hamilton zu schnell und zu schlau für ihn.“

De Volkskrant: „In einem Rennen, in dem Max Verstappen nichts falsch macht, wurde klar, dass Lewis Hamilton im Moment einfach das bessere Auto hat. Schon wie zuvor in Portugal war nur der Brite in seinem Mercedes schneller. Aber Verstappens Red Bull wächst von Jahr zu Jahr mehr zu einem Titel-Auto heran.“

Formel 1 Fahrerwertung

Italien:

Gazzetta dello Sport: „Lewis, König von Spanien! Verstappens Mut genügt nicht, Hamilton hat die erfolgreichste Strategie. Es fehlen ihm noch zwei Siege bis zur 100, der Marathonlauf des Starpiloten nimmt kein Ende.“

Corriere dello Sport: „Verstappen setzt Mut und Talent ein, um sich gegen Hamilton zu behaupten, muss jedoch gegen die einmalige Kombination aus Auto und Pilot resignieren. Dieser Kampf ist ein Titanen-Duell.“

Tuttosport: „Mercedes hat den Triumphmarsch gestartet, auch die neue Saison wird ganz im Zeichen Hamiltons stehen. Auch Verstappens Talent und seine Kaltblütigkeit müssen gegen die Überlegenheit von Hamiltons Boliden resignieren.“

Corriere della Sera: „Verstappen und Leclerc, die ein ganzes Leben lang Rivalen sind, kämpfen vergebens, um Kaiser Hamilton zu stürzen. Ihr Traum bleibt eine Illusion, denn Hamilton sitzt fest im Sattel.“

Repubblica: „Aus der Hölle bis zu einem Platz an der Sonne: In einem Jahr hat Ferrari viel aufgeholt. Die Scuderia ist die drittstärkste Kraft dieser WM. Das Duo Leclerc/Sainz zeigt Resultate.“

Formel 1 Teamwertung

Spanien:

„As“: „Der Veteranenstatus ist ein Zustand der Anmut. Reife, Erfahrung, Intelligenz, Schlauheit, Gelassenheit, Talent... Unverzichtbare Zutaten im Streben nach Exzellenz, die sich im richtigen Maß zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Karriere eines Profis, auch eines Sportlers, verbinden. Und genau in diesem Zustand der Virtuosität befindet sich Lewis Hamilton derzeit (...) Verstappen ist die Zukunft, aber Hamilton ist zweifelsfrei immer noch die Gegenwart.“

„Mundo Deportivo“: „Max Verstappen hatte den Honig auf den Lippen, als er sechs Runden vor Schluss von Lewis Hamilton überholt wurde.“

„La Vanguardia“: „Hamilton zerlegt Verstappen mit taktischer Meisterleistung von Mercedes“

Mehr zum Thema 1/

Österreich:

„Kronen Zeitung“: „Optimistisch war Red Bull Racing in den Grand Prix von Spanien gegangen, musste dann aber miterleben, wie Lewis Hamilton seinen fünften Sieg in Serie auf dem Circuit de Catalunya feierte – das schaffte auf derselben Rennstrecke in der Formel-1-Geschichte bisher nur Ayrton Senna in Monaco.“

„Kurier“: „Lange Zeit sah es so aus, als würde Max Verstappen seinen zwölften Sieg in der Formel 1 feiern. Am Ende stand dann doch wieder Lewis Hamilton ganz oben auf dem Podest. Der Brite gewann dank perfekter Boxenstrategie den Großen Preis von Spanien und baute seine WM-Führung aus.“

Schweiz:

„Tages-Anzeiger“: „Verstappen verzweifelt an den Genies von Mercedes. Der Niederländer macht alles richtig, überholt Lewis Hamilton noch in der ersten Kurve – und gewinnt den Grand Prix von Spanien doch nicht.“