Formel 1 in Barcelona : Leclercs Drama aus dem Nichts

Manchmal führt der Weg über Umwege ins Ziel. Selbst in der Formel 1. Als Max Verstappen am Sonntag auf Abwege geriet, schien das Rennen für den Weltmeister gelaufen. 57 Runden und ein paar Minuten später lachte der Niederländer herzhaft vom Podium: Sieg beim Großen Preis von Spanien vor dem etwas ernüchtert dreinblickenden Teamkollegen Sergio Perez. Der Dritte aber strahlte. George Russell (Mercedes) deutete an einem schwarzen Tag für Ferrari, den von einem technischen Defekt aus dem Rennen geworfenen Charles Leclerc an, wohin die Reise des Weltmeisterteams in dieser Saison noch führen könnte.

Die Formel 1 in Barcelona: Das ist in der Regel ein Geduldsspiel, eine Prozession im Vollgasmodus, weil das Überholen so schwer ist, die Rennställe jeden Zentimeter Asphalt kennen. Kein Spielraum für Überraschungen. Umso wichtiger ist es, auf den ersten Metern Boden gut zu machen.

Von 31 Pole-Siegern seit 1991 fuhren 23 als Erste ins Ziel, 74 Prozent, weit mehr als in Monaco, wo doch der erste Startplatz Gold wert sein soll. Und so beeilte sich Verstappen als Zweiter des Qualifyings hinter Leclerc, den Nachteil bis zur ersten Kurve in einen Vorsprung zu verwandeln. Vergeblich. Also zurücklehnen und abwarten, was die Hitze, 49 Grad Celsius Asphalttemperatur, zum heißen Run um die besten Plätze beim sechsten Rennen der Saison beitragen würden?

Nicht doch. Diesmal präsentierte die Formel 1 auf dem Circuit de Catalunya ein ganz anderes Gesicht. Wo nur hinschauen in den ersten Runden? Den angeblich rund 100 000 Zuschauern verdrehte die große Sause den Kopf. Lewis Hamilton, von Rang sechs losgesprintet, rumpelte in der ersten Runde mit seinem Mercedes zur Box, weil ihn der Haas mit Kevin Magnussen am Steuer getroffen hatte. Felgen- und Reifenschaden vorne links. Auch das noch. Schon vom Teamkollegen Russell abgehängt im Startplatzrennen, und nach ein paar Kurven erstmal Letzter.

Russell dagegen hatte sich auf Platz drei vorgeschoben, an Carlos Sainz vorbei im so schnellen Ferrari. Der arme Sainz. Ausgerechnet in der Heimat, vor fast vollen Rängen, lange nicht mehr gesehen in Katalonien, Staus, ein Ansturm. Nun noch mehr Druck. 51 Punkte lag er hinter Ferraris Chefpilot Leclerc vor dem Start. Dann wirbelt er Staub auf in Kurve vier. Als der sich liegt, sieht man den F-75 durch ein Kiesbett holpern. Leclerc hat er nicht mehr dienen können. Ist das die beste Fahrerpaarung der Formel 1, wie es Teamchef Mattia Binotto behauptet?

Aber vor Fehlern sind nicht mal die Besten gefeit. Gleich Stelle, ähnliche Welle: Verstappen schießt durch die Auslaufzone. Vom tückischen Rückenwind verweht oder glatt verfahren, der Weltmeister? Jedenfalls erstmal raus aus dem Rückspiegel von Leclerc. Der zieht einsam seine Runden, vergrößert seinen Vorsprung, kommt als Letzter der Siegkandidaten zum Boxenstopp. Ein entspannter Giro am Sonntag in der Hitze von Barcelona.

So sah es aus. Alle Welt an der Rennstrecke schaute ein Stück weiter nach hinten, um den Kampf des Tages zu erleben: Russell gegen Verstappen, der Champion um einen Hauch hinter dem Mercedes-Debütanten. Volle Attacke. Aber was ist das? Der Heckflügel des Red Bull bockt. Das bewegliche Element klappt nicht herunter auf der Geraden in der Überholzone, wo diese Hilfe erlaubt ist. Mal gehorcht es dem Befehl, mal nicht. Verstappen flucht, so hört es sich im Funk an. „F….“ Am Samstag schon zickte die Technik. Da bauen sie Millionen teure, hochkomplexe Boliden, und dann versagt ein simpler Mechanismus.