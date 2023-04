Entscheidend ist ein gutes Frühstück. Yuki Tsunoda gibt seinen Fahrerkollegen diesen wertvollen Tipp und rät ihnen obendrein, gut ausgeschlafen zu sein an diesem besonderen Wochenende in Aserbaidschan, vor allem am Samstag: „Du stehst auf, isst etwas und hast direkt das Qualifying, da musst du hellwach sein“, sagt der Japaner, und seine Kollegen schmunzeln. Das sollte klappen, die Zeitenjagd ist für 12.30 Uhr Ortszeit angesetzt, so bleibt Tsunoda und Co. hoffentlich genug Luft für ihre Morgenroutinen, wenn denn schon sonst alles anders ist.

„Vom ersten Tag an Action, das gefällt mir“, sagt Sauber-Pilot Valtteri Bottas und verspürt wie alle Fahrer große Lust, sich ins Getümmel von Baku zu stürzen, auf dieser abwechslungsreichen wie anspruchsvollen Piste, die bislang immer beste Unterhaltung bot, zugleich aber verlässlich jede Menge kaltverformtes Carbon produzierte, weil es ständig kracht.