Zwischenfall in letzter Runde : Formel 1 entgeht in Baku einer „großen Katastrophe“

Das Formel-1-Rennen in Aserbaidschan wird von einem gefährlichen Zwischenfall überschattet. Esteban Ocon rast kurz vor Ende fast in eine Personengruppe. Nur durch Glück passiert nichts Schlimmeres.

Ein gefährlicher Zwischenfall in der Boxengasse, bei dem beinahe mehrere Fotografen überfahren wurden, hat das Formel-1-Rennen in Baku am Sonntag überschattet. Alpine-Pilot Esteban Ocon konnte gerade noch rechtzeitig bremsen, die Fotoreporter und weitere Personen sprangen in Sicherheit.

Sönke Sievers Stellvertretender Ressortleiter für Sport Online. Folgen Ich folge

Die Szene ereignete sich wenige Augenblicke vor Ende des Rennens: Unmittelbar neben der Einfahrt zur Boxenstraße liefen die Vorbereitungen für die Siegeszeremonie. Dutzende Fotografen postierten sich im sogenannten Parc-fermé-Bereich, in dem die ersten drei Fahrer nach ihrer Ehrenrunde anhalten und feiern. Auch weitere mit den Vorbereitungen beschäftigte Personen befanden sich in der sogenannten Schnellspur der Boxenstraße, zwei von ihnen trugen zu Absperrzwecken Metallständer.

„Ich musste stark bremsen“

Während der spätere Rennsieger Sergio Pérez schon fast im Ziel war, hatte Ocon seinen vorgeschriebenen Boxenstopp noch nicht absolviert, er wollte bis zur letzten Runde warten. Der Franzose raste mit hoher Geschwindigkeit heran und sah die Menschenmenge im letzten Augenblick. „Das war ein verrückter Moment“, kommentierte Ocon den Vorfall. „Wenn ich den Bremspunkt verpasse, kommt es zu einer großen Katastrophe, das ist wirklich verrückt. Das hätte heute schlimm enden können.“

Ocon näherte sich der Boxengasse, aus einer Vollgaspassage kommend, mit mehr als 300 Kilometern pro Stunde. Zwar gilt in der Box Tempo 80, doch die Piloten bremsen erst spätestmöglich, um den Zeitverlust beim Service zu begrenzen.

Zudem gibt es in der Boxeneinfahrt des Baku City Circuit eine blinde Schikane, die den Fahrern die Sicht nimmt auf das, was in der Box passiert. „Es war sehr knapp, ich musste stark bremsen“, sagte Ocon. „Ich war noch voll im Rennmodus.“ Und weiter: „Ich verstehe nicht, wieso die Podiumszeremonie vorbereitet wird, während das Rennen noch läuft und Fahrer unterwegs sind, die noch nicht beim Boxenstopp waren.“

Mehr zum Thema 1/

Die Rennleitung sprach von einer „sehr gefährlichen Situation“. Es sei Glück gewesen, dass nichts Schlimmeres passiert sei. Zugleich betonten die Offiziellen, dass es nicht ungewöhnlich sei, dass in der letzten Runde des Rennens die Siegeszeremonie vorbereitet wird. Bloß sei diesmal noch ein Boxenstopp zu erwarten gewesen. Sie forderten die Formel 1, die Teams und den Automobil-Weltverband FIA auf, das Prozedere zu überdenken.

Und auch Ocon sagte: „Darüber müssen wir sprechen, so etwas wollen wir nicht sehen.“ Der Franzose beendete das Rennen in Baku auf Platz 15, den Sieg sicherte sich Pérez im Red Bull. Weltmeister Max Verstappen führt die Wertung weiter an.