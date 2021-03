Formel-1-Weltmeister im Fokus : Sir Lewis erhebt seine Stimme

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton, der größte Star des Rennzirkus, mahnt auch in Bahrein gleiche Rechte an. Die Formel 1 will fahren und sich nicht weiter positionieren. Was steckt dahinter?

Auf den ersten Blick hat Lewis Hamilton die Formel 1 über das Wochenende gerettet. Weil der siebenmalige Weltmeister, der Chefpilot, das Gesicht der Szene, am vergangenen Donnerstag vor dem Saisonauftakt in Bahrein wieder seine Stimme erhoben hatte: „Es gibt Probleme auf der ganzen Welt, aber ich denke nicht, dass wir in diese Länder gehen und einfach ignorieren sollten, was an diesen Orten passiert, eine tolle Zeit haben und dann gehen.“ Menschenrechte, fügte der Engländer hinzu, sollten kein „politisches Thema“ sein: „Wir alle verdienen gleiche Rechte.“ Sprachs und hinterließ neue Hoffnung bei denen, die eine systematische Verletzung von Menschenrechten in Bahrein beklagen.

„Es ist beruhigend zu wissen, dass sich Sir Lewis weiterhin dem Kampf verschrieben hat für die Menschenrechte“, schrieb Sayed Alwadaei, der Direktor des Instituts für Recht und Demokratie in Bahrein (Bird), unter anderem der F.A.Z.: „Im Gegensatz zur Formel 1 hat Sir Lewis gezeigt, dass Sport ein starker Motor für Veränderungen sein kann, aber nur, wenn man Stellung bezieht. Ich hoffe, dass andere Sportstars seinem Beispiel folgen, wenn sie Staaten wie Bahrein besuchen, die Rechte missbrauchen.“ Es war so eine Art Schlusswort der kurzen Debatte vor dem ersten Grand Prix der Saison. Danach brüllten die Motoren. Und Hamilton triumphierte prompt.