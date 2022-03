Formel-1-Auftakt in Bahrain : Es steckt noch mehr in Verstappen und Hamilton

Nach der bittersten Niederlage seiner Karriere möchte sich Lewis Hamilton revanchieren. Doch Weltmeister Max Verstappen fährt ohne die Last der Erwartungen. Was bedeutet das für die neue Formel-1-Saison?

Das gibt es nicht noch einmal. So ein Rennen, so ein Duell, Rad an Rad über neun Monate, auf Biegen und Brechen, mit gewonnenem und verlorenem Vorsprung, mit einem Finale in der allerletzten Runde. Nach rund 6400 Kilometern musste sich Lewis Hamilton im Mercedes dem Herausforderer Max Verstappen (Red Bull) geschlagen geben, in den letzten Kurven der Formel-1-Saison 2021, begleitet von einem handfesten Streit über Gerechtigkeit. Eine Dramaturgie wie aus dem Drehbuch. Unkopierbar.

Und so schürt die jüngste Formel-1-Geschichte Erwartungen, die in der neuen Saison mit dem Start an diesem Sonntag in Bahrain (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 oder bei Sky) unerfüllbar scheinen. Aber das täuscht. Es steckt noch mehr drin in den beiden besten Piloten. Das erzählen die Geschichten vom ersten, ersehnten WM-Sieg des Niederländers und von der schmerzhaftesten, bittersten Niederlage für den Briten. Was haben das Glück und Unglück für Folgen?