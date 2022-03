Formel 1 und Menschenrechte : „Sie verraten die, die gefoltert und inhaftiert wurden“

Den ersten Brief hat Sayed Ahmed Alwadaei am 10. März geschrieben. Dann folgten Erinnerungsmails, am 14., am 15., am 19. März und noch einmal am Sonntagvormittag. Keine Antwort vor dem Start des ersten Formel-1-Rennens der Saison am frühen Abend in Bahrain und auch danach bisher nicht. Der Adressat übt(e) sich in Schweigen: Stefano Domenicali, Vorstand des Formel-1-Managements. Er hätte antworten sollen auf die freundlichen, aber bestimmt formulierten Vorwürfe Alwadaeis.

Der Direktor des Bahrain-Zentrums für Recht und Demokratie schildert darin fortgesetzte, schwere Verstöße der Regierung gegen die Menschenrechte in seinem Land, die gestiegene Zahl der vollstreckten Todesstrafen, rechtswidrige Inhaftierungen von Oppositionellen, die Verhaftung Minderjähriger. Alwadaei, nach eigenen Angaben selbst gefoltert, stellt auch den direkten Bezug zwischen der Formel 1 und groben Rechtsverstößen dar. „Es sitzen Menschen in Gefängnissen, weil sie friedlich auf den Grand Prix als Teil von Whitewashing hingewiesen haben.“ Der Sport als Blende.