Saisonstart in Bahrain : Ferrari und Formel 1 auf der Überholspur

Die Königsklasse startet mit einem Doppelerfolg der Scuderia in eine neue Ära. Gibt es nun einen Dreikampf um Siege, gar um den Titel? So einfach ist die Hochrechnung nicht. Aber ein Gesamtsieger scheint schon gefunden.

Es gibt mindestens zwei Binsen im Motorsport: Wo Ferrari fährt, kreist die Formel 1. Wenn Ferrari siegt, gewinnt sie. Der Saisonauftakt am Sonntag in Bahrain war also ein guter Tag für die Königsklasse. Endlich ist das Herzstück der großen Sause wieder dort, wo es sich selbst sieht und gerne gesehen wird. An der Spitze.

Der Triumph von Charles Leclerc vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz hatte nur einen kleinen Makel: die Schwäche der Konkurrenz. Der Ausfall des Weltmeisters Max Verstappen, der gleiche Defekt im zweiten Boliden. Diese Pannen kaschierten zudem das Mercedes-Problem. Lewis Hamilton erbte mit seinem dritten Platz zwar viele Punkte, aber vor allem gewann er Zeit für eine schwierige Korrektur.