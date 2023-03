Aktualisiert am

Dem 41 Jahre alten Fernando Alonso gelingt beim Formel-1-Auftakt in Bahrain ein Coup. Die internationalen Medien reagieren entsprechend. Im Fokus stehen auch der Sieger – und das Abschneiden von Ferrari.

Profitierte auch vom Aus des Ferrari-Piloten Charles Leclerc: Fernando Alonso in Bahrain Bild: AFP

Weltmeister Max Verstappen hat den Formel-1-Auftakt in Bahrain gewonnen. Der Red-Bull-Pilot bejubelte am Sonntag in der Steinwüste von Sakhir seinen 36. Grand-Prix-Erfolg. Auf den dritten Platz raste Fernando Alonso im Aston Martin. Zu dem Rennen schreiben internationale Medien:

Großbritannien:

„The Sun“: „Super Max.“

„Daily Mail“: „Max Verstappen eröffnete seine F1-Titelverteidigung mit einem eiskalten nachdrücklichen Sieg beim Großen Preis von Bahrain.“

„The Guardian“: „Verstappen siegte mit fehlerfreier Präzision von der Pole bis zur Zielflagge (...).“

„The Telegraph“: „Wenn es einen Silberstreif am Eröffnungswochenende der Saison 2023 gab, ein Wochenende, an dem das diesjährige Titelrennen besorgniserregend gleich zum Start für tot erklärt wurde, dann war dies das Auftauchen von Aston Martin.“

Spanien:

„Marca“: „Max Verstappen gewinnt in Bahrain, Checo Pérez wird Zweiter, aber es ist der Tag des Comebacks von Fernando Alonso.“

„Mundo Deportivo“: „Fernando Alonso ist glücklich. Der Asturier hat endlich ein Auto, mit dem er um wichtige Dinge kämpfen kann, und das Podium in Bahrain in seinem ersten Rennen mit Aston Martin beweist es.“

„Sport“: „Alonso hat in Bahrain wieder gezaubert. Die Realität hat die Fiktion überholt. Ein brutales Rennen des Asturiers.“

„As“: „Alonso erfindet das Podium neu und lässt Hamilton alt aussehen. Verstappen und Pérez spielen in einer anderen Liga, aber der Protagonist ist Alonso.“

Österreich:

„Kurier“: „Lehren aus dem Formel-1-Start: Alonso stahl Verstappen die Show.“

Schweiz:

„Blick“: „Red Bull verpasst Ferrari eine erste Ohrfeige.“

„Tages-Anzeiger“: „Fernando Alonso düpiert sie alle – fast alle.“

Niederlande:

„Trouw“: „Die Formel 1 scheint in der neuen Saison wenig verändert. Max Verstappen setzt seine Alleinherrschaft fort, die Konkurrenten ringen mit sich selbst und mit ihren Autos.“

„De Volkskrant“: „Verstappen und Pérez zwingen die Rivalen in eine bescheidene Nebenrolle. Max Verstappen macht weiter, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hatte, unerreichbar gewinnt er in Bahrain. Die Stimmung nach der Siegesfahrt: Freuen wir uns über die Kämpfe hinter Red Bull.“

Italien:

„Gazzetta dello Sport“: „Weltmeister Verstappen will keinem Rivalen das Zepter übergeben. Er bewältigt all die kleineren Probleme, er startet wie eine Nummer eins. Ihn und diesen Red-Bull-Boliden zu besiegen, scheint für die Gegner eine Mission Impossible.“

„Corriere dello Sport“: „Ferrari kann nichts von diesem Saisonstart retten. Ein Jahr nach dem Doppelsieg von Bahrain beweist Maranello, nicht auf dem Niveau der Gegner zu sein.“

„Tuttosport“: „Ferrari, dieser Saisonstart ist ein Albtraum. Maranello muss etwas tun, so sind wir nicht konkurrenzfähig!"

„Corriere della Sera“: „Verstappen und Pérez erinnern im ersten Rennen der Saison an die Monologe Schumachers mit Ferrari und an jene Hamiltons mit Mercedes.“

„La Repubblica“: „Schock in der Wüste für Ferrari. Die Scuderia ist alles andere als ein Konkurrent für das Schwergewicht Red Bull.“