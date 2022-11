Schumacher und Vettel zeigen, was in ihnen steckt

Formel 1 in Abu Dhabi : Schumacher und Vettel zeigen, was in ihnen steckt

Wohin führt ihn die Zukunft? Voraussichtlich erst einmal nicht in ein neues Formel-1-Cockpit: Mick Schumacher in Abu Dhabi Bild: dpa

Das haben sie schön hinbekommen bei Red Bull: Erster und Zweiter beim letzten Qualifying der Saison am Samstag auf der Rennstrecke von Abu Dhabi. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gewann das Sprintrennen über eine Runde vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez und Charles Leclerc im Ferrari. Damit schufen die beiden Piloten des Konstrukteurs-Weltmeisters die besten Voraussetzungen für ein versöhnliches Finale am Sonntag beim Großen Preis von Abu Dhabi (14.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky).

„Mit zwei Autos in der ersten Startreihe haben wir die besten Chancen, unsere Ziele zu erreichen“, sagte Pérez. Ohne streiten zu müssen, hätte er hinzufügen können. Vor einer Woche in Brasilien war es zum Eklat gekommen, weil Verstappen in der letzten Runde trotz eines Wunsches seiner Teamführung Rang sechs nicht hergeben wollte, um dem ihm folgenden Pérez Punkte zu schenken. Der Südamerikaner soll unbedingt Zweiter der Fahrerwertung hinter Verstappen werden. Er liegt nach Punkten (290) gleichauf mit Leclerc.

Leclerc ein lauernder Dritter

Der Streit mündete in einen Burgfrieden. Teamleitung und Fahrer haben eine Art Schweigegelübde abgelegt. Niemand will öffentlich erklären, warum Verstappen sich weigerte. Der beruft sich auf einen Vorfall in Monaco. Das Team gab ihm recht, was die Gerüchteküche eher anheizt. Leclerc, der smarte Monegasse, wirkte am Samstag wie ein lauernder, vielleicht am Ende lachende Dritter dieses Spiels. „Es wird mit Sergio sicherlich interessant im Rennen“, sagte der Ferrari-Mann und verwies süffisant auf den Zusammenhalt mit seinem Teamkollegen bei Ferrari: „Ich kann mit Carlos (Sainz/4., d. Red.) sicher zusammenarbeiten, um das Teamergebnis optimal zu gestalten.“ Allerdings scheint auch bei Red Bull der gute Wille wieder gefunden: Verstappen gab Pérez Windschatten, fuhr aber in den Kurven zu schnell.

Ob es zu einem Duell um Rang zwei kommt, wird im Dauerlauf über rund 300 Kilometer unter Flutlicht sehr wahrscheinlich von der Haltbarkeit der Reifen abhängen. Ferrari, zumindest Leclerc, stellte am Freitag während der Simulation des Grand Prix einen größeren Verschleiß als erwartet fest. Das könnte eine Chance sein für Mercedes mit Lewis Hamilton (5.) und George Russell (6.), erfolgreich Jagd auf die Scuderia zu machen. Der im vergangenen Jahr entthronte Weltmeister liegt allerdings 19 Punkten hinter Ferrari in der Konstrukteurswertung.

Ein großes Überholmanöver würde wenigstens 13 Millionen Dollar (rund 12,5 Millionen Euro), den vorläufigen Anteil am Preisgeld, einspielen. Das jedoch ist nicht sehr wahrscheinlich, weil auch Mercedes über einen zu hohen Gummiabrieb klagte. Das hängt wohl mit der Rückkehr des schon zu Saisonbeginn bremsenden Bouncings zusammen, dem durch die Aerodynamik erzeugten Auf- und Abschwingen des Autos.

Einem war diese Diskussion nach acht Monaten egal: Sebastian Vettel genoss seine letzte Runde im ultimativen Wettbewerb der Formel 1. Mit Vollgas und wenig Benzin an Bord, also leichtgewichtig, die Kurve zu bekommen. Im letzten Qualifying seiner Karriere zeigte er im Aston Martin noch einmal, was in ihm steckt. Im zweiten Versuch des ersten Durchgangs schoss er von Platz 16 bis auf Rang sechs vor. Dabei musste der Hesse in den letzten Kurven vor der Zielgeraden fast wie ein Slalomfahrer an Kollegen vorbei jagen, die extra langsam fuhren, um Abstand zum Vordermann halten zu können, bevor sie in ihre Vollgastour einstiegen. Eine gefährliche Art, Schwung zu holen.

Aufhalten konnte ihn diese Standnummer nicht. Im Gegenteil. Der viermalige Weltmeister setzte seine Tour fort und bewies seine blendende Verfassung am Steuer auf dem Weg in die „Rente“. Im zweiten Durchgang steuerte er den Boliden auf Rang acht in einem spannenden Wettlauf des Mittelfeldes. Zwischen Platz sechs und zehn lag nur rund eine Zehntelsekunde. Da blieb kein Spielraum für den kleinsten Fehler auf der 5,281 Kilometer langen Runde des Yas Marina Circuit rund 30 Kilometer südlich von Abu Dhabi.

Schon gar nicht für Manöver rund um rollende Hindernisse: „Das gibt’s doch nicht, da steht einer vor der letzten Kurve“, rief der Deutsche ins Bordmikrophon. Ausgerechnet der Zweitschnellste, Perez im Red Bull. Aber Vettel fuhr vorbei und schaute darüber hinweg. Mit etwas Fortüne wäre im letzten Abschnitt noch mehr als Startplatz neun am Vorabend seines letzten Grand Prix, dem 299., herausgesprungen. Aber Vettel zog mit einem Lächeln auf den Lippen davon in die letzte Nacht vor seinem Ausstieg: „Es war ein bisschen emotional vor der Quali“, sagte er dem TV-Sender Sky UK, aber ich bin sicher, es wird morgen ein großer Tag.“

Für Mick Schumacher wird es vermutlich kein süßer Abschied werden nach zwei Jahren als Fahrer in der Königsklasse mit 44 Rennen. Aber eine kleine Genugtuung war dem 23 Jahre alten Deutschen dann doch anzusehen. Im seinem Finale als Stammfahrer des Rennstalls Haas behielt er beim Startplatzrennen die Nerven, als es ernst wurde. Als Siebzehnter nach der ersten Runde musste er beim zweiten und letzten Versuch des ersten Durchgangs alles wagen. Denn die Abstände waren äußerst gering. Eine Sekunde trennten den Dritten vom Vorletzten.

Sein Teamkollege, Kevin Magnussen, brauchte am Ende zwölf Hundertstelsekunden länger und blieb auf Rang 16 hängen. Schumacher konnte sich zwar nicht für die Runde der letzten Zehn qualifizieren, er wurde 13. Aber die Rückversetzung von Daniel Ricciardo im McLaren befördert ihn immerhin am Ende noch auf Startposition zwölf.

Seine kontinuierliche Leistungssteigerung seit dem Sommer ließ sich nun auch im Sprint über eine Runde erkennen. Wohin sein Weg führt? Vermutlich zu Mercedes, als Simulator-Pilot und Ersatzmann, falls Russell oder Hamilton einmal unpässlich sein sollten im nächsten Jahr. Allerdings bliebe diese kleine Chance, 2023 auch Formel-1-Rennen bestreiten zu können, nicht auf die Silberpfeile beschränkt. Mercedes pflegt in diesem Fall eine Partnerschaft mit Williams und McLaren. Man leiht den Testfahrer im Fall der Fälle aus.