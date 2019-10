© AP

Ferrari

Die Scuderia ist „fast unschlagbar“. Sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Und bezieht das auf die Frage, wer wohl am Samstag (20.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei N-TV und Sky) auf die Pole Position fahren wird. Ferrari in der besten Ausgangslage, wie zuletzt in Spa, Monza, Singapur, Sotschi und Suzuka? Am Freitag war niemand schneller als Sebastian Vettel (Bild) im zweiten freien Training. Und doch wird schon in der Qualifikation viel davon abhängen, was das Wetter macht in Mexiko. Es könnte regnen, sowohl am Samstag als auch am Sonntag beim Rennen. Und im Dauerlauf des Rennens war der Leistungsvorteil der Scuderia schon zuletzt längst nicht so ausgeprägt wie auf einer Runde.