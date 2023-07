Aktualisiert am

Darum steigt ein Hollywoodstar in die Formel 1 ein

Ein Plan, so ehrgeizig, da hilft es, einen Superhelden an seiner Seite zu wissen. Wenigstens jemanden, der im Kino den Superhelden gibt. Und der, dank mancher Nebentätigkeit, ein Supervermögen anhäufte, das auf mehr als 320 Millionen Euro geschätzt wird. Super viel Geld zu besitzen ist in der Formel 1 die mächtigste Superkraft.

Vielleicht also ist Hollywood-Mime Ryan Reynolds der Superinvestor, der dem Rennstall Alpine helfen kann, sein am­bitioniertes Vorhaben zu verwirklichen. Reynolds und seine Firma Maximum Effort erwarben in dieser Woche Anteile des Teams, gemeinsam mit anderen US-Investoren. Für 200 Millionen Euro gab es 24 Prozent der Equipe, die mehrheitlich im Besitz von Renault verbleibt.