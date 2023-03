„Das ist gefährlich“, warnt Lewis Hamilton (Mercedes) und prophezeit: „Es wird irgendwann einen Zwischenfall geben.“ Der siebenmalige Weltmeister legt sogar noch nach und sagt: „Unter Sicherheitsaspekten ist es die falsche Entscheidung.“ Carlos Sainz (Ferrari) pflichtet ihm bei: „Ich verstehe das immer noch nicht. Mir erscheint es sinnlos.“ Was verleitete die beiden Spitzenpiloten im Fahrerlager des Bahrain International Circuit, wo die Formel 1 am Sonntag in die neue Saison startete, derart deutlich zu werden?

Die Rennserie will künftig auf elektrische Heizdecken verzichten, schon von 2024 an. Heizdecken? Darin werden die Reifen eingewickelt und auf 70 Grad Celsius gebracht, ehe die Piloten auf die Strecke gehen. Formel-1-Fahrer mögen ihre Gummis vortemperiert, auf dass sie den bestmöglichen Grip schneller aufzubauen vermögen. Andere Rennserien verzichten darauf. Allerdings erzeugen Formel-1-Autos viel mehr Abtrieb als etwa Sportwagen, beanspruchen somit die Reifen stärker.