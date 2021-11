Aktualisiert am

Formel 1 in Brasilien

Formel 1 in Brasilien :

Formel 1 in Brasilien : Hamilton Schnellster im Qualifying von Sao Paulo

Im Sprintrennen am Samstag startet Weltmeister Lewis Hamilton von der Pole Position, Max Verstappen muss sich im Qualifying mit dem zweiten Platz begnügen. Für das Rennen am Sonntag wird Hamilton allerdings strafversetzt.

Lewis Hamilton während des einer Trainingsrunde auf dem Jose-Carlos-Pace-Kurs in Sao Paulo Bild: Reuters

Rekordweltmeister Lewis Hamilton geht von Startplatz eins ins dritte und letzte Sprintrennen der Formel-1-Saison. Der britische Mercedes-Pilot gewann am Freitag souverän das Qualifying von Sao Paulo, auf den Plätzen zwei und drei landeten WM-Spitzenreiter Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und Hamiltons finnischer Teamkollege Valtteri Bottas.

Im Sprint am Samstag (20.30 Uhr MEZ/Sky) geht es allerdings in erster Linie um die Startplätze für den Grand Prix am Sonntag (18.00 Uhr/Sky). Dann erwartet Hamilton aufgrund eines Motorenwechsels eine Strafversetzung um fünf Startplätze.

„Ich bin dankbar für diesen Startplatz eins. Es fühlt sich an wie das erste Mal nach so langer Zeit“, erklärte Hamilton. Verstappen gab sich gelassen: „Wenn die einen neuen Motor haben, haben sie auch mehr Leistung. Das ist für mich kein Schock. Platz zwei ist gut, mehr war nicht drin. Viele Punkte kann man im Sprint nicht gewinnen. Das wichtige Rennen ist am Sonntag.“

Mehr zum Thema 1/

Sebastian Vettel holte im Aston Martin im Qualifying den zwölften Platz, Haas-Pilot Mick Schumacher landete auf Position 19. Die drei Schnellsten im Sprint über 24 Runden und rund 100 Kilometer sichern sich Punkte (3-2-1).

Hamilton liegt in der Fahrer-WM 19 Punkte hinter Verstappen. Wenn der Red-Bull-Star nach dem Grand Prix mindestens 24 Zähler vor dem Briten liegt, kann Hamilton seinen achten Titel in diesem Jahr nicht mehr aus eigener Kraft gewinnen.