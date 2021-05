Großer Preis von Spanien : Ein Sieg des Jägers

Aktualisiert am

Lange wirkt es, als könne Max Verstappen den Grand Prix in Spanien gewinnen. Doch Lewis Hamilton zieht kurz vor dem Ziel vorbei – auch dank seiner Strategen.

Hamilton, wer sonst? So sah es aus am Sonntag. Der 100. Pole Position ließ der Weltmeister beim Großen Preis von Spanien seinen 98. Formel-1-Sieg folgen. Wieder blieb seinem Rivalen um den Titel, Max Verstappen im Red Bull, „nur“ Rang zwei, diesmal vor Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Prompt gratulierte die Teamführung ihrem Chefpiloten überschwänglich: „Wahnsinnsfahrt, Lewis!“ Sie erweiterte seine Führung in der Fahrerwertung vor dem Niederländer auf 14 Punkte (94:80). Der geehrte aber vergaß im Moment des Jubels nach einer erfolgreichen Jagd nicht, wem er diesen Triumph zu verdanken hatte: „Danke ans Team, Grundlage war eine phantastische Strategie.“ Die Taktiker von Mercedes beherrschten die Szene meisterhaft.

Anno Hecker (ahe.), Sport Folgen Ich folge

Verstappen bekam eine Chance. Und nutzte sie im heikelsten Moment eines Grand Prix – beim Start. Gut 580 Meter sind es von der Pole Position bis zum Anbremsen der ersten Kurve. Ein Sprint aus dem Stand mit Vollgas hinein in die erste Biegung, wo sich alles staut, das Feld der heranschießenden Boliden gefährlich zusammenschrumpft, alle mit Wucht auf die Bremse treten. Verstappen ein bisschen später als Hamilton. Auf der rechten Seite kam der Niederländer nach dem Verlöschen der Rotlichter aus dem Stand auf der dickeren Gummiauflage etwas besser weg als der eine gute Wagenlänge schräg vor ihm losbrausende Weltmeister. Verstappen zog nach der ersten Beschleunigung leicht nach innen hinter den Mercedes, nutzte für eine Moment den Windschatten, zog wieder heraus und stach direkt in die Kurve. Ein hartes Manöver, konsequent, mit vollem Risiko, kein unfaires, eines, das Augenmaß von beiden für jeden Zentimeter und Klugheit von einem verlangt, dem Verlierer. Auf der Außenbahn noch vorne in der Bremszone, hätte Hamilton mit einem scharfen Zug auf die Ideallinie einen Konfrontationskurs eingeschlagen. Der Champion lenkte ein, indem er nachgab. Man trifft sich zweimal im Rennen.

Formel 1 Fahrerwertung

Die Strecke vor den Toren von Barcelona ist gefürchtet unter Fans und Freunden des gepflegten Schlagabtausches auf der Piste. Überholmanöver sind unter beinahe gleich schnellen Autos ein enormes Risiko für den Hintermann. Sebastian Vettel hing mit seinem Aston Martin viele Runden hinter Fernando Alonso im Alpine, dann hinter Pierre Gasly (Alpha Tauri) fest. Er wurde 13., sein Teamkollege Lance Stroll Elfter mit fünf Sekunden Vorsprung. Mehr als brotlose Kunst ist mit dem Aston Martin im Moment nicht drin. Auch Mick Schumacher kam nicht voran: 18. vor Nikita Masepin im zweiten Haas.

Prozession auf höchsten Touren

Die Charakteristik der Streckenführung verwandelte das Rennen schnell in eine Prozession auf höchsten Touren, die Geduld verlangt beim geneigten Zuschauer – 1000 durften auf der Haupttribüne sitzen – wie beim Jäger im Cockpit. Auf zwei Szenarien müssen alle warten. Zunächst auf die Boxenstopps, die im Strategiespiel zwischen Fahrer und Kommandozentrale an der Box Platzwechsel erzwingen können. Charles Leclerc (4.) im Ferrari konnte das Tempo der beiden WM-Kandidaten nicht halten, bremste aber seinerseits den weitaus schnelleren Hintermann. Bis Bottas mit Hilfe der Strategie endlich vorbei kam und Fahrt aufnehmen konnte. Ohne die reibungslose, über Jahre einstudierte, ständig verbesserte Choreographie des Service-Akkords sind solche Sprünge nicht zu machen.