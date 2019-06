© EPA

Nach einer kleinen Schwäche in Kanada sind dem Formel-1-Team von Mercedes am Freitag beim Training zum Großen Preis von Frankreich am Sonntag (15.10 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei RTL und Sky) die schnellsten Runden gelungen. Ferrari blieb trotz eines auffälligen Umbaus hinter den Erwartungen zurück. Der Scuderia muss in den kommenden vier Rennen bis Ende Juli ein großer Schritt gelingen, falls sie die Silberpfeil-Crew mit Lewis Hamilton (Bild) an der Spitze der Fahrerwertung noch abfangen will. Lesen Sie hier, wie die besten Teams am Freitag in Frankreich über die Runden kamen.