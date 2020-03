Corona beim Formel-1-Auftakt : Roter Teppich für die Gäste aus der roten Zone

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Falls die Tests negativ ausfallen, stehen die Mitarbeiter am Freitag wieder im Fahrerlager. Was aber, wenn ein Ergebnis positiv ausfällt? Langsam, aber unübersehbar wächst die Sorge, die Formel 1 könnte mit ihrem europäischen Tross und den Fans aus aller Welt im Schlepptau die Verbreitung des Virus in Australien – bis zum Mittwoch 112 Fälle, drei Tote – beschleunigen.

Einer Petition gegen die Austragung des Rennens schlossen sich bis zum Mittwochabend 9496 Unterzeichner an. Andrew Miller forderte im Sender „News“, das Rennen zu „streichen“. Der Mann ist nicht nur Mediziner, sondern auch Präsident der australischen Ärzte und Medizinstudenten-Vereinigung. Die Vorbereitungen auf die Pandemie liefen zu langsam, sagte er: „Die Dinge könnten sich in den nächsten Wochen dramatisch ändern, wenn dieses Virus hier das Gleiche tut wie in Italien.“ Die Gesellschaft müsse dem Spiel einen Schritt voraus sein, um die Verbreitung aufzuhalten: „Der Grand Prix sollte nicht stattfinden, da viele Besucher aus Übersee daran beteiligt sind, die keine Quarantänezeit absolvieren.“

Dass die Formel-1-Führung ein Interesse hat, in Melbourne zu fahren, ist verständlich. Sie braucht die Einnahmen aus einer Saison, die nicht in die Gänge zu kommen droht. Dem Großen Preis von Australien folgt eine Woche später das Rennen in Bahrein unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der erste Auftritt in Vietnam steht auf der Kippe, weil Italiener ohne vorherige zweiwöchige Quarantäne nicht ins Land kommen sollen, der Grand Prix in China ist verschoben worden. Sollte Europa noch stärker heimgesucht werden, dann steht die Austragung der Grand Prix in den Niederlanden Anfang Mai, eine Woche später in Barcelona und Ende des Monats in Monaco in Frage. Ein Horrorszenario für den Vermarkter und die Rennställe. Die meisten überleben dank der Startgebühren.

Geld spielt auch im Fall Melbourne eine wichtige Rolle. Zwar glaubt der Premier von Victoria, David Andrew, das ein Verbot von Massenveranstaltungen „nur noch eine Frage der Zeit“ ist. Die Football-Liga richtet sich längst darauf ein. Aber Andrew hält unbeeindruckt am Grand-Prix-Plan fest. Wer die Jahresbilanz der Grand-Prix-Gesellschaft von 2019 liest, bekommt eine Ahnung, warum: Die Regierung zahlt seit Jahren den Löwenanteil der Finanzierung, im vergangenen Jahr umgerechnet 34,8 Millionen Euro. Der Rubel muss zurückrollen. Süffisant erwähnte der Kommentator der Tageszeitung „The Age“, dass Unterschiede gemacht würden: Ferrari-Mitarbeiter aus der roten Zone Italien hätten sich nicht in Quarantäne begeben müssen, Chinas Frauen-Fußball-Team schon.