Sprintrennen der Formel 1 : Russell triumphiert überraschend in São Paulo

Mercedes-Pilot George Russell hat das Sprintrennen der Formel 1 in São Paulo gewonnen. Der Brite fuhr am Samstag im Autodrom José Carlos Pace nach 24 Runden als Erster ins Ziel, wird dafür belohnt mit acht Weltmeisterschaftspunkten und dem ersten Startplatz für den Großen Preis am Sonntag (19.00 Uhr MEZ, im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei RTL und Sky).

Carlos Sainz (Ferrari) wurde Zweiter, Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) Dritter. Der Spanier Sainz wird jedoch für die sonntägliche Startaufstellung wegen eines regelwidrigen Motorenwechsels fünf Plätze nach hinten versetzt.

Sebastian Vettel fuhr im Aston Martin auf Platz neun ins Ziel und ging damit leer aus, Mick Schumacher im Haas-Ferrari wurde, vom letzten Platz aus gestartet, starker Zwölfter. Schumachers Stallgefährte Kevin Magnussen aus Dänemark, der tags zuvor mit einem Husarenritt im Regen sensationell die Pole Position erobert hatte, konnte auf trockener Piste nicht mithalten, wurde als Achter abgewinkt und sicherte sich somit einen WM-Punkt.

Ein besseres Geschenk hätte es kaum geben können für Gene Haas: An seinem 70. Geburtstag durfte der amerikanische Teambesitzer zusehen, wie sein Fahrer Kevin Magnussen im Haas VF-22 vor Weltmeister Max Verstappen von der Pole Position aus ins Kurzrennen startete und das Feld immerhin zwei Runden lang anführte.

„Magnussen ist ein harter Kämpfer, der auch Kämpfe ausführt, die für seine Position eigentlich sinnlos sind“, sagte Motorsportchef Helmut Marko bei Sky voraus. Anfangs des dritten Umlaufs war er jedoch geschlagen, wurde von Platz eins durchgereicht auf Rang vier. Zunächst überholte ihn Verstappen am Ende der Start-Ziel-Geraden, kurz darauf musste er auch Russell und Sainz ziehen lassen. In der sechsjährigen Formel-1-Geschichte des Teams hatte noch nie ein Haas-Auto am Start ganz vorne gestanden, ein fünfter Platz von Magnussen in Kanada war bisher das höchste der Gefühle gewesen.

Schumacher fulminant

Während es für Magnussen nach hinten ging, startete Mick Schumacher fulminant und machte schnell Plätze gut. „Ich hatte eine gute erste Runde, das hat geholfen“, sagte Schumacher bei Sky. Und weiter: „Ich hatte dann aber früh im Rennen das Gefühl, dass etwas mit dem Motor nicht stimmt. Wir haben daher viel daran gearbeitet, das war etwas wild. Wenn alles perfekt gelaufen wäre, wären noch zwei Plätze mehr drin gewesen.“

Brenzlig wurde es in der zehnten Runde, als Sebastian Vettel von seinem Teamkollegen Lance Stroll bei hoher Geschwindigkeit von der Strecke gedrängt wurde und nur dank einiger Mühe und viel Können nicht unkontrolliert in die Barriere schoss, sondern die Oberhand über seinen Aston Martin behielt. „Ok“, kommentierte Vettel den haarsträubenden Zwischenfall über Funk lakonisch. Der Kanadier Stroll wurde für dieses gefährliche Manöver von der Rennleitung mit einer zehnsekündigen Zeitstrafe belegt.

Verstappen auf den falschen Reifen

Für den dritten und letzten Sprint des Jahres hatten nur Max Verstappen und Hinterbänkler Nicholas Latifi im Williams die mittelharten Reifen gewählt, alle anderen starteten mit den weichen Pirellis. Boxenstopps sind für dieses Format nicht vorgeschrieben, die Fahrer damit von der Pflicht befreit, mindestens zwei verschiedene Reifensorten zu nutzen. Red Bull, das sollte sich bald herausstellen, hatte die falsche Wahl getroffen.

An der Spitze arbeitete sich George Russell an Verstappen heran und attackierte zu Beginn der zwölften Runde am Ende der langen Geraden. Der Weltmeister hielt hart dagegen und blieb zunächst vorne. Dieses Spiel wiederholte sich in der folgenden Runde, abermals vor Kurve vier. Verstappen kämpfte mit seinen Reifen, die weniger Grip boten als die weichen Gummis und sich zudem als kürzer haltbar erwiesen. Doch verstand es der Weltmeister in diesem packenden Duell, sich stets so zu positionieren, dass dem Briten nur die ungünstige Außenbahn blieb um anzugreifen.

Formel 1 Fahrerwertung

Zehn Touren vor Schluss fand der Mercedes-Pilot dann jedoch mit einem Geschwindigkeitsüberschuss an bekannter Stelle den Weg vorbei, Verstappen war geschlagen. Schnell zog der Silberpfeil davon, Verstappens Blick galt dem Rückspiegel. Hinter ihm beharkten sich Lewis Hamilton im zweiten Mercedes und Carlos Sainz im Ferrari im Kampf um Platz drei.

Sechs Runden vor dem Ende kam es dann noch dicker für Verstappen: Erst zwängte sich Carlos Sainz an ihm vorbei, wobei der Frontflügel des Red-Bull-Boliden zerstört wurde. Kurz darauf musste er auch Hamilton passieren lassen und war somit nur noch Vierter.

Schon am Freitag hatte sich der Weltmeister in Sao Pãulo schwergetan, mühte sich in seinem untersteuernden RB 18. Nun musste er zusehen, wie Russell für Mercedes den ersten Sieg in dieser Saison einfuhr. Ein kleiner aber süßer Triumph für den Seriensieger von einst. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so eine Geschwindigkeit haben“, kommentierte Russell.

Vor dem vorletzten Grand Prix des Jahres, der am Sonntag über 71 Runden führt, hat Max Verstappen seinen zweiten Weltmeistertitel zwar längst sicher und sein Rennstall Red Bull ist in der Herstellerwertung ebenfalls nicht mehr einzuholen. Dahinter geht es jedoch noch eng zu. Verstappens Teamkollege Sergio Perez (284) und Ferrari-Pilot Charles Leclerc (278) balgen sich um Rang zwei.

Ferrari und Mercedes duellieren sich um den Platz hinter Red Bull, doch auch die übrigen Teams kämpfen erbittert um jeden Punkt: je besser sie in der Schlussrechnung dastehen, desto mehr Preisgeld gibt es – das hat mitunter dramatische Folgen für das Budget und damit die Konkurrenzfähigkeit im nächsten Jahr.