Russell siegt in Brasilien : „Das ist erst der Anfang“

Am Ende sprach George Russell vom Beginn einer wunderbaren Zeit: „Das ist erst der Anfang“, rief der Engländer seinem Team über den Bordfunk zu, als er die Ziellinie des Großen Preises von Brasilien am Sonntagabend gekreuzt hatte. Erstmals in seiner Formel-1-Karriere als Erster, dicht gefolgt von Lewis Hamilton im zweiten Mercedes. Dritter wurde der Ferrari-Pilot Carlos Sainz. „Das ist phantastisch, in der Auslaufrunde sind mir so viele Gedanken im Kopf herumgeschwirrt über meinen Weg hierhin, ich bin stolz auf mich“, erzählte Russell. Bei der Siegerehrung sah man Tränen in seinen Augen: „Ich habe das Rennen kontrolliert, aber zum Schluss war Lewis sehr schnell. Er hat so viel Druck gemacht. Uns ist es gelungen, dieses Saison doch noch umzudrehen.“

Dem ehemaligen Serienweltmeister Mercedes gelang der erste Triumph in diesem Jahr. In der Konstrukteurswertung ist das Team bis auf 19 Punkten an Ferrari herangefahren. Die Rangordnung ist nicht nur wichtig fürs Prestige. Sie entscheidet auch über den Anteil am Preisgeld. Es geht um Millionen Euro.

Der Kampf um die Positionen führte gleich zu Beginn der Sause in Sao Paulo zu sündhaft teuren Kaltverformungen. Die Schrottplatzbilanz nach 15 Minuten: Zwei Autos aus dem Rennen, drei lädiert. Was zum Ende einer Saison durchaus zu erklären ist. Die WM-Kämpfe sind entschieden. In vielen Fällen geht es um die Ehre oder eben um mächtig viel Geld für die Teamkasse.

Magnussen früh draußen

Und so schmerzte der Ausfall von Kevin Magnussen im Haas nach dessen Coup im Qualifying und dem achtbaren achten Rang im Sprintrennen am Samstag. Angeschoben von Daniel Ricciardo (McLaren) schoss der Däne in der ersten Runde ins Aus, dabei traf er im Rückwärtsgang den Unfallsverursacher aus Australien. Der Vollkontakt beendete die Tour der beiden.

Kaum waren die Trümmer weggeräumt und das Rennen wieder freigegeben nach fünf Runden hinter dem Safetycar, schepperte es wieder. Diesmal in der Führungsetage der Formel 1. Max Verstappen gegen Hamilton, Anflug auf das Senna-S mit Vollgas am Ende der Zielgeraden. Der Weltmeister versucht es außen im Red Bull, ist auf Augenhöhe, zieht in die Linkskurve und nimmt den Silberpfeil auf die Hörner. Hamilton driftet nach links weg, lässt ein paar Trümmer liegen, während Verstappen zur Box muss: Frontflügelwechsel, Flüche, Beschuldigungen.

Noch ehe sie verklungen sind, hat Lando Norris im McLaren Charles Leclerc von der Piste gedrängt. Schon rauscht der Ferrari in die Streckenbegrenzung, taucht nach einem Nasenwechsel aber wieder im Hinterfeld auf: auf Rang 18. Schöne Bescherung. Das denkt wohl auch der Weltmeister einen Platz vor dem Monegassen, als ihn der Strafbefehl erreicht: fünf Sekunden Zeitstrafe, auch für Norris. „Versteh ich nicht“, sagt Verstappen, schaltet aber blitzschnell um vom Mecker- in den Rennmodus.

Nach zehn Runden ist die Ordnung wieder hergestellt auf der Piste im Stadtteil Interlagos. Eine neue, die an alte Zeiten erinnert. Mercedes vorne, zwei sogar, Russell vor Hamilton. Souverän, keine Gefahr von Red Bull mit Sergio Perez am Steuer. Wie das?

Hamilton schnappt sich Perez

Beim Sprintrennen am Samstag konnte das Weltmeisterteam den entthronten Seriensieger schon nicht gefährden. Nicht mal Verstappen. Russell kontrollierte den kleinen Grand Prix. Dabei fiel auf, dass Red Bull in keinem Sektor Bestzeiten bieten konnte. Weder auf den Geraden noch im kurvigen zweiten Sektor. Ein Abstimmungsproblem mit relativ kurzfristiger Auswirkung auf die Reifenabnutzung?