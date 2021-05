Lawrence Stroll in Formel 1 : Gegenwind für einen Milliardär

Mit Aston Martin und Sebastian Vettel will Lawrence Stroll die Formel 1 im Sturm erobern. Bislang aber produziert das Projekt auf der Strecke nur ein laues Lüftchen. Was läuft schief?

Der Mann brach wie ein Wirbelwind über die Formel 1 herein. Sein Gesicht war vielen in der Szene schon lange bekannt, doch erst vor vier Jahren begann Lawrence Stroll seine Duftmarken in der Königsklasse zu setzen. Inzwischen sind es so viele, dass er vermutlich zu den zehn einflussreichsten Männern der Branche zählt.

Der große, kräftige Mann mit den weißen Haaren und der durchdringenden Stimme war über viele Jahre regelmäßig Gast im Fahrerlager. Denn Größen wie der frühere Chefmanager Bernie Ecclestone, der Präsident des Internationalen Automobil-Verbandes (Fia), Jean Todt, oder jüngst Mercedes-Teamchef Toto Wolff nahmen sich stets Zeit für ihn. Von Stroll sickerte durch, dass er ein reicher Kanadier sei, der mit dem Verkauf einer Modefirma Milliarden verdient hatte, ein Autosammler und Motorsportfan, seit er Gilles Villeneuve 1978 beim ersten Formel-1-Lauf in Montreal gewinnen sah.