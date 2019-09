© AP

Ferrari vorne, aber Mercedes im Nacken, Red Bull mit schlechter Aussicht: Die Prognosen für die besten drei Formel-1-Teams deuten eine Woche nach dem Rennen in Belgien auf eine Wiederholung am Sonntag in Monza (15.10 Uhr F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, RTL/Sky) hin. Wenn das Wetter nicht wäre. Die Laune der Natur soll Regen bescheren, wie er 2008 einem gewissen Sebastian Vettel zum Glück, zum ersten Formel-1-Sieg verhalf. Wer von den Schnellsten wo steht nach dem Training am Freitag und wie es um Nico Hülkenbergs Zukunft steht, lesen Sie im Formcheck.