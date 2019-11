© AP

Locker zum Titel

Lewis Hamilton (im Bild im Fahrerlager auf seinem Tretroller) ist der Sieg in der Fahrer-Weltmeisterschaft der Formel 1 kaum noch zu nehmen. Rang acht reichte ihm am Sonntag beim Großen Preis der Vereinigten Staaten vor den Toren von Austin (20:10 Uhr/F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1/ RTL/SKY) zum sechsten Titel. Aber der Champion wünscht sich eine standesgemäße Krönung seiner Jahresleistung. „Würdig“ wolle man die letzten drei Saison-Rennen über die Runden bringen, hat der Teamchef von Mercedes, Toto Wolff, angekündigt: also mit Siegen über die Rivalen Ferrari und Red Bull. Lesen Sie im Formcheck vor dem Qualifying, wer unter den Favoriten die besten Aussichten hat.