Formel-1-Finale : Demonstration der Stärke von Verstappen

Jubel auf der Haupttribüne. Die Fans von Max Verstappen brüllten vor Freude, als sie die Überraschung des Tages erlebten: Die Bestzeit des Niederländers beim Qualifikationstraining für den Großen Preis von Abu Dhabi, dem Finale im Duell der Formel-1-Weltmeisterschaft mit dem 24 Jahre alten Herausforderer von Lewis Hamilton: „Pole-Position“, rief ihm der Renningenieur zu: „Yes, Baby“, antwortete der Chefpilot von Red Bull.

Um 0,371 Sekunden ließ er den siebenmaligen Weltmeister im Mercedes (Zweiter) hinter sich. Dritter wurde der McLaren-Pilot Lando Norris, während Verstappens Teamkollege Sergio Perez „nur“ Vierter wurde. Und doch einen anerkennenden Schulterschlag erhielt. Der Mexikaner bot Verstappen in einem geschickt eingefädelten Manöver bei Vollgas Windschatten für den Zug zur vielleicht wichtigsten Pole-Position seiner Karriere. „Ich bin unglaublich happy“, sagte Verstappen, „das ist es, was wir wollten, ich freue mich auf morgen, das ist das Allerwichtigste.“

Hamilton gratulierte dem Tagessieger: „Max hat eine Wahnsinnsrunde rausgehauen. Ich hatte keine Antwort auf diese Runde. Aber wir fühlen uns wohl auf den Reifen, mit denen wir morgen losfahren.“ Beide starten punktgleich (369,5:369,5) in das 22. und letzte Rennen der Saison am späten Sonntagnachmittag Ortszeit auf dem Yas Marina Circuit (14.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky).

Sebastian Vettel wird eher aus dem Weg fahren, falls sich die Wege mit den beiden WM-Kandidaten kreuzen sollten. Der viermalige Weltmeister landete verärgert, auch aufgehalten durch eine kuriose Staubildung auf der Strecke, im unterlegenen Aston Martin auf Rang 15. Mick Schumacher (Haas) wurde 19. und schlug abermals seinen Teamkollegen Nikita Mazepin, zum 19. Mal in 22 Startplatzrennen.

Hoffnung auf eine Überholchance

Was bleibt nach diesem Ergebnis für den Verlierer des Tages? Die Hoffnung auf eine Überholchance im Grand Prix. Verstappen, das legen die Simulationen der Renndistanz vom Freitag nahe, könnte über Distanz von rund 300 Kilometern der Schnellere sein. „Unseren Longrun kann ich nicht einschätzen, da waren wir am Freitag langsamer, ob das besser geworden ist, wissen wir noch nicht“, sagte Mercedes’ Teamchef Toto Wolff.

Aber Red Bull bietet einen Schwachpunkt. Nachdem Verstappen einen Satz Reifen wegen eines Verbremsers ruinierte hatte, musste er im zweiten Durchgang des Startplatzrennens auf dem Weg zur schnellsten Runde die weichsten Pneus einsetzen. Das zwingt laut Reglement zum Start mit diesem Typ, während Hamilton auf der länger haltenden mittleren Mischung ins Rennen geht. Verstappen erlauben die Pneus zwar „volle Attacke“ vom ersten Moment an, gleich nach dem Start davonzuziehen mit den zunächst griffigeren Gummis bis zum ersten Boxenstopp. Aber die Haftung dieses (roten gefärbten) Reifentyps, so die Erfahrung vom Freitag, soll nach acht, neun Runden einbrechen. „Eins zu null für Red Bull“, sagte Wolff, „das war clever gemacht. Ihre Strategie mit den weicheren Reifen erscheint mir suboptimal. Wir haben mehr Varianten, aber es wird schwer.“ Denn der Yas Marina Circuit ist kein Spielfeld für Überholkünstler.

Wenig Bewegung in der Prozession

Seit der Premiere der Formel 1 in den Vereinigten Arabischen Emiraten gab es selten Rennen mit viel Bewegung im Ranking. Die Strecke wurde umgebaut, eine Schikane und einige Kurven fielen dem Umbau zum Opfer. Der Kurs ist flüssiger, manche Kurvenradien wurden vergrößert. Prompt fiel die Rundenzeit im Vergleich zum vergangenen Jahr um rund zwölf Sekunden. Der Volllastanteil stieg auf maximal 75 Prozent. Das kommt dem Mercedes zwar entgegen, der Antrieb gilt als größte Kraft im Feld. Aber die Fahrer zweifeln, ob die Begradigung Verfolgern hilft.

Die Formel-2-Rennen gaben einen Vorgeschmack. Wenig Bewegung in der Prozession. Das Rennen, die WM könnte also in der ersten Kurve entschieden werden. Gelingt es Hamilton, den Rückstand von zehn Metern in der Startaufstellung auf den etwa 170 Metern bis zum ersten Bremspunkt aufzuholen? Dann hätte er einen Vorteil in der Linkskure – nämlich innen zu sein und den Außenmann keinen Platz lassen zu können. Aber die Reifenverteilung spricht dagegen. Mit dem Weichen kommt Verstappen schneller in die Gänge, könnte das Rennen von vorne kontrollieren.

Hamilton muss einen Punkt mehr gewinnen als Verstappen, um zum achten Mal Weltmeister zu werden. Dem Tagessieger reichte zu seinem letzten Schritt auf den Thron des Königs der Autofahrer eine Nullrunde von beiden, weil er in der Kategorie Saisonsiege mit neun vor Hamilton (acht) führt. Das diese Konstellation Stoff bietet für Crash-Prognosen befeuerte der Rennleiter des Internationalen Automobil-Verbandes mit einem Hinweis vorweg: Strafen wie Punktabzüge seien auch nach dem Finale möglich.

Red Bull verstand diese Mahnung als Botschaft an Verstappens Fahrstil, Lücken auszufüllen, die andere meiden. Der hält Kurs: „Ich ändere nichts.“ Die Teamchefs von Mercedes und Red Bull, Wolff und Christian Horner, versuchten am Freitag, die nach gegenseitigen Vorwürfen aufgeladene Atmosphäre zu entgiften. Horner ergriff die ausgestreckte Hand von Wolff: „Mir war wichtig die Hand auszustrecken. Wir haben uns das ganze Jahr bekämpft“, sagte der Österreicher am Vorabend des letzten Grand Prix mit Aussicht auf den nächsten Triumph in der Fahrer- und Konstrukteurs-WM: „Es wird wieder heiß werden im Rennen, die Emotionen werden hoch kochen, hoffentlich nicht zu hoch.“