Hamilton-Ärger nach Finale : „Wenn es einen Verstoß gab, verzeihen wir das nicht“

Dem siebenmaligen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton droht nach dem dramatischen Saisonfinale, in dem er seinen achten WM-Titels in allerletzter Runde im Duell mit dem Niederländer Max Verstappen verpasste, auch noch eine Strafe. Aus Protest gegen die Entscheidungen während des Rennens in Abu Dhabi hatte der Brite am Donnerstag auf seine Teilnahme an der Gala des Automobil-Weltverbandes FIA in Paris verzichtet. Die Regel jedoch sieht vor, dass die Top 3 der WM-Fahrerwertung erscheinen müssen. „Wenn es einen Verstoß gab, werden wir das nicht verzeihen. Regeln sind Regeln“, sagte der neue FIA-Präsident Mohammed ben Sulayem.

Mercedes hatte versucht, das Rennergebnis beim Saisonfinale in Abu Dhabi wegen zweier mutmaßlicher Verstöße gegen das Sportliche Reglement der FIA anzufechten. Es ging um die entscheidende Safety-Car-Phase in den letzten Runden. Beide Proteste wurden von den Rennkommissaren abgelehnt. Mercedes hatte sich später dazu entschieden, auf weitere rechtliche Schritte zu verzichten, damit war der erste Titelgewinn von Red-Bull-Pilot Max Verstappen amtlich.

Ben Sulayem wisse, „dass Lewis wirklich traurig ist über das, was geschehen ist. Ich würde sagen, er ist gebrochen. Aber wir müssen schauen, ob es einen Regelverstoß gab.“ Der langjährige Rallye-Pilot Ben Sulayem war am vergangenen Sonntag als Nachfolger von Jean Todt zum FIA-Präsidenten gewählt worden.

Nach den Vorfällen von Abu Dhabi erscheint es fraglich, ob Hamilton noch einmal in die Formel 1 zurückkehrt. Bis dato hüllt sich Sir Lewis in Schweigen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff, ein enger Vertrauter Hamiltons, sagte: „Es wird eine lange Zeit brauchen, um das zu verdauen, was da passiert ist. Ich denke nicht, dass wir je darüber hinwegkommen. Das ist unmöglich. Ganz besonders nicht für ihn als Fahrer.“ Am Freitag veröffentlichte Mercedes immerhin ein paar Fotos, die einen lächelnden Hamilton bei der Rückkehr ins Werk in Brixworth zeigen. Das war's. „Das Schweigen ist da, weil ihm auch einfach die Worte fehlen“, sagte Wolff.

„Ich hoffe sehr, dass Lewis weiterfährt“

Gekränkt, wütend, verzweifelt – so in etwa sieht die Gefühlslage bei Mercedes und Hamilton aus, nachdem der Brite in Abu Dhabi seinem achten WM-Titel ganz nahe war, ehe doch Verstappen (Red Bull) nach einer umstrittenen Entscheidung der Rennleitung der strahlende Sieger war. Die Silberpfeile gehen dagegen nicht weiter vor, das Thema ist aber längst nicht abgehakt. Und viele Fans fragen sich: Hört Hamilton nach der Enttäuschung jetzt etwa auf?

„Ich hoffe sehr, dass Lewis weiterfährt. Und ich denke, als Rennfahrer wird sein Herz sagen, ich muss weitermachen, denn er ist auf dem Höhepunkt seines Könnens“, sagte Wolff, 100 Prozent sicher kann der Österreicher aber natürlich nicht sein. „Ich muss einfach alles tun, was ich kann, um ihm zu helfen, diese aktuellen Gefühle zu überwinden, damit er im nächsten Jahr gestärkt zurückkehren kann“, sagte Wolff: „Mit der Liebe zum Sport und dem Vertrauen in die Entscheidungsfindung des Sports. Wir wünschen uns sehr, dass dies der Fall sein wird.“

Keiner hat mehr Siege und Pole Positions (jeweils 103) geholt als Hamilton, mit Michael Schumacher zusammen ist er Rekordweltmeister (7 Titel) – Hamilton sei für ihn der „größte Fahrer aller Zeiten“, sagte Wolff. Zudem wurde der Brite am Mittwoch zum Ritter geschlagen, im Alter von 36 Jahren wird Hamilton, der in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen ist, auf der Insel nun mit „Sir“ angesprochen.

Sein Vertrag bei Mercedes läuft noch bis Ende der Saison 2023, doch Hamiltons Werte und Überzeugungen seien in Abu Dhabi eben auch „mit Füßen getreten“ worden, sagte Wolff. „Wir müssen auch den Schmerz überwinden, der ihm am Sonntag zugefügt wurde, denn er ist ein Mann mit klaren Werten“, sagte Wolff, es sei „schwer zu verstehen, dass das passiert ist.“ In Zukunft gehe es auch darum, dass sich ein solches Szenario nicht wiederholt, die Regeln „robuster“ werden. Dafür will sich Wolff einsetzen. Und hofft, dass er Hamilton weiter an seiner Seite hat.