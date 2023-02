Sieben Tage lang sind alle Sieger. Es sind die Tage, nachdem das letzte neue Formel-1-Auto vorgestellt wurde, bis zu dem Moment, an dem die Boxenampel auf der Rennstrecke von Bahrain für die drei Testtage vor dem Saisonstart auf Grün springt. In dieser Zeit zwischen Kür und Pflicht leben alle in der Erwartung, dass ihr Auto so funktioniert, wie es sie der Windkanal glauben lässt. Und weil keiner die Zahlen der Gegner kennt, bewegt sich jeder in einem Vakuum zwischen Hoffen und Bangen.

Seit Ende Januar enthüllt die Formel 1 ihre neuen Autos, auf der Bühne, der Rennstrecke oder im virtuellen Raum. Titelverteidiger Red Bull deckte seine Karten wie schon im vergangenen Jahr nicht auf. Man wird sich bis zum ersten Testtag gedulden müssen, um herauszufinden, wie die Mannschaft aus Milton Keynes ihr Erfolgsprodukt noch besser gemacht hat. Das Team zeigte bislang nur das alte Auto in neuen Farben und stellte in New York Ford als neuen Motorenpartner von 2026 an vor.