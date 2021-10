WM-Titelrennen in Formel 1 : Hat Mercedes wirklich einen Vorteil?

So viel Unberechenbarkeit hat die Formel 1 schon lange nicht mehr erlebt. Mit Prognosen kann man sich zurzeit leicht blamieren. Beim Grand Prix der Türkei vor knapp zwei Wochen änderte sich zum fünften Mal die Tabellenführung. Nach 16 von 22 Läufen hat sich wieder Max Verstappen an die Spitze geschoben.

Der Red-Bull-Pilot könnte seinen Vorsprung von sechs Punkten schon an diesem Wochenende in Austin beim Großen Preis der Vereinigten Staaten (21.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) wieder verlieren. Sein Gegner Lewis Hamilton ist mit fünf Siegen auf dem Circuit of the Americas der „König“ dieser Rennstrecke. Und Mercedes verfügt derzeit über das schnellere Auto. Das lässt sich auch am Stand in der Konstrukteurs-WM ablesen: Mercedes führt mit 433,5 zu 397,5 Punkten vor Red Bull.