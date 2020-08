Ärger um Racing Point : Kommt ein Milliardär in den Copyshop ...

In diesem Fall steckt eine gewisse Ironie. Racing Point sitzt auf der Anklagebank für ein Vergehen, das man einst mit allen Mitteln bekämpft hat. Haas F1 löste 2016 mit einem neuen Ansatz die Eintrittskarte in die Formel 1. Der Rennstall kaufte alles bei Ferrari ein, was das Reglement erlaubte. Nur Chassis, Kühler, Flügel und Verkleidung des Autos entstanden im eigenen Designbüro, rund 30 Prozent des Gesamtpakets. Racing Point sah, noch unter dem Namen Force India, das Ende des Abendlandes gekommen und stellte sich an die Spitze der Prinzipienreiter. Je erfolgreicher der verkappte Ferrari wurde, umso verwerflicher erschien die Zusammenarbeit.

Die Allianz zwischen Ferrari und Haas F1 animierte Red Bull und Mercedes, das Gleiche zu tun: Red Bull mit Alpha Tauri, Mercedes mit Racing Point. Dort fand durch einen Besitzerwechsel eine Gehirnwäsche statt. Der kanadische Milliardär Lawrence Stroll wollte so schnell wie möglich Erfolg. Er gab die Richtung vor, die Idealisten hatten keine Chance. Der pragmatischste Ansatz war, sich mit Motorenpartner Mercedes zusammenzuspannen, dort so viele Teile wie möglich einzukaufen und den Rest des Autos originalgetreu nachzubilden. Was sich auch für Mercedes lohnt, wie Teamchef Toto Wolff präzisiert: „Für uns ist das ein echtes Geschäftsmodell. Wir verdienen gutes Geld mit Racing Point. Sie sind auf diesem Weg konkurrenzfähig. So ist das eine Win-win-Situation.“

Racing Point trieb das einst so kritisierte Modell auf die Spitze. Was früher als Bruch mit der DNA der Formel 1 galt, ist heute nicht mal mehr ein Kavaliersdelikt. Die Ingenieure kopierten den Vorjahres-Mercedes bis ins Detail. Bei Renault läuteten die Alarmglocken. Das Werksteam protestierte gegen das Plagiat. Racing Point wurde anhand eindeutiger Übereinstimmungen vorgeworfen, Teile des Autos nicht selbst konstruiert zu haben. Der Kläger konzentrierte sich auf die Bremsbelüftungen, weil da die Erfolgsaussichten am größten waren. Renault-Botschafter Alain Prost sieht den größeren Kontext. „Wenn wir eine Kollaboration wie zwischen Mercedes und Racing Point oder Red Bull und Alpha Tauri zulassen, wird das Schule machen. Irgendwann wird Williams das gleiche Modell mit Mercedes anstreben, Haas und Alfa Romeo mit Ferrari. Dann stehst du als Konstrukteur wie Renault allein da. Wir können dieses Modell nicht kopieren, selbst wenn wir es wollten. Um einen Mercedes nachzubauen, bräuchten wir einen Mercedes-Motor und ein Mercedes-Getriebe. Das geht für Renault nicht.“

„Racing Point kann sein Wissen nicht vergessen“

Die Sportkommissare brauchten 26 Tage, bis sie ihr Urteil auf 14 Seiten zu Papier brachten. Es ist so komplex wie der Fall. Die Bremsbelüftungen sind legal, der Designprozess war es nicht. Damit entgeht Racing Point einer Disqualifikation. Die Einteilung der Komponenten in solche, die man kaufen darf und solche, die man selbst konstruieren muss, steht im Sportlichen Reglement. Das erklärt die Strafe, die so manchem im Zirkus widersprüchlich erscheint.

Racing Point muss 400.000 Euro bezahlen und verliert 15 Punkte für die Konstrukteurs-Wertung, darf aber mit dem Teil weiterfahren. Es wäre nicht möglich, das Team zu verpflichten, neue Bremsbelüftungen zu bauen. Nikolas Tombazis, Technikchef des Internationalen Automobil-Verbandes Fia, bedauert: „Racing Point kann sein Wissen nicht vergessen. Jede Neukonstruktion würde wieder so aussehen wie jetzt. Und wie sollen wir festlegen, wie groß der Unterschied sein muss, damit er als eigene Konstruktion durchgeht?“

Formel 1 Fahrerwertung

Die Fia hat sich diese Grube selbst gegraben, indem sie zur Jahreswende den Status der Bremsschächte geändert hat. Im letzten Jahr durfte Racing Point diese Teile oder Konstruktionszeichnungen davon noch ganz legal bei Mercedes einkaufen. Vom 1. Januar 2020 an war das verboten. Das erklärt, warum nur die hinteren Bremsbelüftungen beanstandet wurden. Die vorderen hatte Racing Point bereits 2019 verwendet. Damit wurde die Mercedes-Kopie geistiges Eigentum des Kundenteams. Die Unterlagen für die hinteren Bremsbelüftungen wanderten in die Schublade, weil das Fahrzeug 2019 noch ein völlig anderes Konzept aufwies als der Mercedes. Nun wurden die Informationen zu den hinteren Belüftungen verwendet. Juristisch ist der Konstrukteur des Teils immer noch Mercedes.

“Das versteht kein Fan“

Nach dem Urteil fielen böse Worte. McLaren-Chef Zak Brown polterte: „Ich frage mich, wie Teile, die illegal erstellt wurden, weiter am Auto sein dürfen. Das versteht kein Fan.“ Renault-Kollege Cyril Abiteboul ist die Strafe zu gering: „Wir wurden für ein ähnliches Vergehen letztes Jahr viel härter bestraft.“ Renault und Ferrari gingen in Berufung. Sie fordern härtere Sanktionen und ein Grundsatzurteil.

Mehr zum Thema 1/

Racing Point geht gegen den Schuldspruch vor, weil man weiter der Meinung ist, nichts falsch gemacht zu haben. Teambesitzer Lawrence Stroll beschwerte sich in einem offenen Brief über die Hexenjagd gegen seinen Rennstall und die Sanktionen. Stroll verwahrte sich dagegen, sich in die Betrüger-Rolle drängen zu lassen, wo er selbst in seinem Leben noch nie betrogen habe, und er warf allen, die gegen das Urteil Berufung einlegten, Unsportlichkeit vor.

Renault lässt sich nicht beeindrucken. „Wir sind nicht gegen Kundenteams, sondern gegen Kundenautos“, sagt Abiteboul. Die Fia versprach Rückendeckung. „Kopieren von Details wird weiter erlaubt sein. Wir wollen aber nicht neun Mercedes-Kopien, wo es nur noch darauf ankommt, wer das Auto am besten kopiert. Deshalb werden wir die 2021er Regeln dahin gehend anpassen, dass die Teams nicht mehr ein ganzes Auto anhand von Fotos nachbauen können.“