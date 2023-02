Aktualisiert am

Als Nico Hülkenberg zu seinem ersten Formel-1-Rennen startete, war er einer von sieben deutschen Grand-Prix-Piloten. In dieser Saison ist er der einzige. Das ist kein Zufall.

181 Rennen, kein Podium: Nico Hülkenberg wittert seine vermutlich letzte Chance und will sie nutzen. Bild: LAT Photo

Warum? Diese Frage steht ganz am Anfang. Warum bekommt dieser Mann einfach nicht genug von der Formel 1? Nico Hülkenberg denkt nach, einen Moment nur, dann sagt er: „Die Formel 1 ist das, wovon ich träume, seit ich ein kleiner Junge war.“ Inzwischen ist er 35 Jahre alt. Aber sein Traum, er ist noch immer da.

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Ein Freitagmorgen im Januar. Hülkenberg sitzt in seinem Appartement in Monaco, er kommt gerade vom Training. In der nächsten Woche fliegt er nach Italien, um im Simulator zu testen und seinen neuen Sitz für den Haas mit der Typennummer VF-23 anzupassen. „Es geht schon ein bisschen was“, sagt er. Die Freude darüber ist ihm anzuhören.