Formel-1-Chef Domenicali : Der Mann mit der Ingolstadt-Connection

Audi und Porsche in die Formel 1? Die finale Zusage fehlt noch – aus gutem Grund. Dennoch ist es ein Coup. Formel-1-Chef Stefano Domenicali erfüllt sich damit ein lang gehegtes Projekt.

Stefano Domenicali ist noch lange nicht im Ziel. Als Kreisverkehr-Spezialist neigt der Italiener eher dazu, Erfolge als Etappen einer noch größeren Agenda zu betrachten. Neulich hat der Vorstand des Formel-1-Managements von 30 statt 23 Grands Prix pro Jahr gesprochen, von einem Rennen in Afrika und, aus gegebenem Anlass, von der Bedeutung Deutschlands für die große Sause: Kein Rennen mehr, einen viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel, der eher früher als später Abschied nehmen wird; und der Karriereverlauf des Schumacher-Sohns Mick ist noch nicht erkennbar.

In dieser Lage wirkt die Nachricht vom Donnerstag aus der VW-Zentrale wie ein kleiner, nachträglich auf Umwegen erkämpfter Triumph Domenicalis. Jahrelang arbeitete er mehr oder weniger stark mit an einem Einstieg eines zweiten deutschen Konzerns neben dem Branchenriesen Mercedes. Nun hat der Aufsichtsrat des Konzerns seinen Marken Audi und Porsche die Fahrerlaubnis von 2026 an erteilt. Ein Coup für die Formel 1.