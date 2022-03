Neue Fans im Motorsport : Darum boomt die Formel 1 bei der Generation Greta

Aktualisiert am

Rad an Rad: Die Formel 1 war 2021 spannend bis zur letzten Runde – das lieben die Fans. Bild: picture alliance / Hasan Bratic

Neulich trat Toto Wolff vor Studenten der Harvard Business School in Boston auf. Der Teamchef des Formel-1-Rennstalls Mercedes ist nach acht Konstrukteurs-Weltmeisterschaften in Serie unter seiner Leitung bohrende Fragen gewohnt. Dennoch kehrte der Österreicher verblüfft zurück vom Anteil der weiblichen Studenten an dem Gespräch, von ihrem Interesse und den Kenntnissen über die Formel 1.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Kurz vor dem Start der Saison an diesem Sonntag in Bahrain (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) bietet die Fahrerlagerszene eine Menge Erfahrungsgeschichtchen aus den vergangenen Monaten. Alle Erzählungen haben den gleichen Tenor und die Erzähler dasselbe Gefühl: Das Interesse wächst, die Fangemeinde wird größer, jünger, weiblicher. Die Königsklasse des Motorsports, prädestiniert als Zielscheibe der Generation Greta, wähnt sich trotz des ungelösten Image-Problems als Symbol für Energieverschwendung im Aufwind und frohlockt mit Schlagzeilen: „Schnellstes Wachstum aller großen Sport-Ligen 2021“ im digitalen Markt. Was ist passiert?