Es gibt Menschen, die denken bei der Formel 1 unweigerlich an Sex. Heiko Waßer ist so ein Mensch. Es gibt nicht viele, die wissen, wie er aussieht, aber seine Stimme hatten in den vergangenen Jahren Millionen im Ohr. Bei RTL hat Waßer die Formel 1 als Kommentator in die deutschen Wohnzimmer gebracht. Er war Teil des Formel-1-Booms im Schumacher-Land – doch nun haben die Verantwortlichen ihm den Stecker gezogen.

Erstmals seit 32 Jahren ist in dieser Formel-1-Saison kein einziges Rennen bei RTL im Free-TV zu sehen. Nur der Bezahlsender Sky überträgt hierzulande noch. Waßer sagte dazu gegenüber der „Sport Bild“: „Formel 1 auf Sky schauen ist so, wie einer großen Liebe beim Sex mit ihrem Neuen zugucken zu müssen. Und dann ist der auch noch richtig schlecht im Bett.“