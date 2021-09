Formel 1 in Zandvoort : „Die Strecke so gefährlich wie möglich gebaut“

Die 70.000 Fans in Zandvoort fiebern dem Rennen am Sonntag entgehen. Bild: EPA

Zandvoort hat sich geschmückt. An den Häusern hängen schwarz-weiß-karierte Flaggen. Auf den Bürgersteigen bieten Bewohner auf Klapptischen feil, was der gemeine Formel-1-Fan en passant gebrauchen könnte: Kappen, Kaffee, Käse. Es ist Freitag, der 3. September, 7.00 Uhr. Eine orangenes Menschenband bewegt sich fröhlich durch die Sträßchen der Seebad-Gemeinde an der Westküste der Niederlande zielsicher zu den Dünen, zur Rennstrecke. Die Formel 1 ist zurück.

Aufgeregt vor lauter Freude beschwört ein Herr in der Morgensonne auf einer Tankstelle seine „Occasionen“: einen VW-Käfer, wahlweise auch einen polierter Lamborghini draußen vor dem Ausstellungsraum, aber vor allem Max Verstappen, das Konterfei des Piloten gedruckt auf Flaggen, Tassen, Umhängen. Auf den ersten Blick hat sich das ganze Städtchen mit rund 17.000 Einwohnern dem 23-jährigen Rennfahrer verschrieben. Auf den zweiten die halbe Nation. Noch nie in der 71-jährigen Geschichte der Formel 1 gab es einen niederländischen Weltmeister.

Verstappen liegt nach zwölf von zweiundzwanzig Grand Prix in der Fahrerwertung nur drei Punkte hinter Lewis Hamilton auf Rang zwei. Er hat es in der Hand in seinem Red Bull. Am Sonntag (15.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) werden ihn die meisten der zugelassenen 70.000 Zuschauer zum Sieg brüllen wollen. Verstappen möchte im Tunnel bleiben, alles so machen wie bei jedem Rennen: „Das ist sehr wichtig“, sagt er am Donnerstag in Zandvoort, „ ich sollte nicht mehr Stress haben als sonst.“

Im Tunnel bleiben, wenn draußen ein Volksfest tobt? Verstappens Fan-Gemeinde und ein paar Versprengte Hamilton-Unterstützer in Partystimmung, die Formel 1 im Corona-Modus. Draußen vor den Toren der Strecke herrscht das pralle Leben, als sei die Pandemie nur ein Albtraum. Aufgewacht in Zandvoort: Voll besetzte Cafés, Restaurants, Bars, aus Lautsprechern wird der gemeine Passant von Musik begleitet, Fantrauben treiben ihr Spiel mit Gesang und einem Schlussakkord als Botschaft.

Frei übersetzt: Es gibt nur einen Max Verstappen. Am frühen Freitagmorgen stehen Hunderte gedrängt und frei von Masken am Fahrer-Eingang „Gate 2“, um einen Blick auf ihren Max zu erhaschen. Wer das Glück hat, eine der begehrten Karten zu besitzen (bei einer Reduzierung der Belegung auf zwei Drittel), muss zwar geimpft, genesen oder getestet sein, um auf die Tribüne zu gelangen. Aber das wars. Open Holland, zumindest in dieser Enklave, andernorts protestieren Niederländer, weil kleinere Festivals größeren Beschränkungen unterliegen.

Der Vorwurf ist greifbar, das Bild bizarr: Die Formel 1, Verstappen, öffnet Tür und Tor für die große Sause, hält ihre aber dicht. Weiterhin strenge Corona-Regeln im Fahrerlager: Maske bis zum Arbeitsplatz, überall Abstand, Begegnungen mit Fahrern nur unter freiem Himmel, regelmäßige PRC-Tests. In Zandvoort begegnen sich zwei Welten.

Das lässt sich auch beim Blick auf die Piste des Circuit Park Zandvoort erkennen. Erstmals am Freitag sausen Verstappen und Co in den modernsten Rennwagen über den umgebauten Kurs. Er schmiegt sich den Dünen an, taucht ab unter Meereshöhe und wieder auf mit seinen Kuppen, biegt, verwindet sich auf gut vier Kilometern und bietet, was andere längst nicht mehr haben: drei Steilkurven, eine interessanter, verzwickter als die andere. Bei Vollgas mit Gottvertrauen sieht es so aus, als schössen die Piloten wie festgeschnallte Fahrgäste in ihren Boliden durch eine Kugelbahn. Aber sie fangen schnell an, in der Hugenholtzbocht die Ideallinie zu suchen. Es gibt Varianten, vielleicht sogar die Aussicht auf zwei Autos Rad an Rad im Rennen? Das wäre ein Coup.