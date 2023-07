„Wie heißt der Hauptdarsteller noch gleich?“ McLaren-Pilot Lando Norris war der Name entfallen. Dabei versetzt dieser Tage niemand die Formel 1 so in Ekstase wie ein gewisser Hollywood-Mime namens Brad Pitt. Der posierte in Silverstone geduldig für Selfies und ließ so die Augen der meisten Elitepiloten leuchten. Bloß Nico Hülkenberg schien etwas ratlos. Er konnte nicht viel anfangen mit dem Gewese um den Star-Schauspieler.

Sönke Sievers Stellvertretender Ressortleiter für Sport Online. Folgen Ich folge

„Worum geht’s eigentlich?“, fragte der Rheinländer die Journalisten. „Wird das ein Dokumentarfilm?“ Mitnichten. Brad Pitt ist der Hauptdarsteller eines aufwendig produzierten Spielfilms von Apple. Der Technologieriese drehte am Rande des britischen Grand Prix, den Max Verstappen gewann, etliche Szenen des Formel-1-Blockbusters.