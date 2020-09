Formel 1 in Monza : Nicht Hamilton, nicht Mercedes – Ein No Name gewinnt

Nicht Hamilton, nicht Mercedes – Ein No Name gewinnt

Pierre Gasly von Alpha Tauri hat sensationell den Großen Preis von Italien gewonnen und damit seinen ersten Formel-1-Sieg geschafft. In einem turbulenten Rennen mit einer längeren Unterbrechung und zwei Safety-Car-Phasen verwies der 24 Jahre alte Franzose den spanischen McLaren-Piloten Carlos Sainz auf den zweiten Platz. Für Alpha Tauri war es der zweite Sieg überhaupt, den ersten hatte Sebastian Vettel 2008 in Monza im Toro Rosso eingefahren. Den völlig unerwarteten Rennausgang am Sonntag machte Lance Stroll im Racing Point auf Rang drei perfekt.

Sechsfach-Weltmeister und Titelverteidiger Lewis Hamilton kam im Mercedes nach einer Strafe und einer Aufholjagd auf den siebten Platz. Sebastian Vettel schied im Ferrari nach einem Bremsdefekt früh aus, Teamkollege Charles Leclerc krachte etwa zur Rennhälfte beim 999. Grand Prix der Scuderia in die Reifenstapel.

146 Rennsiege in Folge gingen zuvor entweder an Mercedes, Ferrari oder Red Bull, nach siebeneinhalb Jahren beendete Gasly nun diese Serie der großen Drei. Kimi Räikkönen im Lotus hatte am 17. März 2013 den Großen Preis von Australien gewonnen, danach übernahmen die drei Top-Teams. Gaslys Erfolg in Monza war allerdings nur möglich, weil die Favoriten ungewöhnlich strauchelten.

Im WM-Klassement führt Hamilton (164 Punkte) weiter souverän vor Bottas (117) und Verstappen (110). Das neunte von 17 Saisonrennen steigt am kommenden Wochenende in Mugello.

