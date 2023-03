Es geht wieder los: An diesem Wochenende startet die Formel 1 in die neue Saison. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wofür steht Formel 1?

Die Autos, die in der Formel 1 starten, müssen bestimmten Regeln entsprechen, also Formeln. Ziel ist, annähernd gleiche Bedingungen für die Teilnehmer zu schaffen. Formel 1 bezeichnet also eine bestimmte Kategorie von Rennwagen im Motorsport. Regelbehörde ist der Internationale Automobil-Verband FIA. Das Regelwerk wird ständig weiterentwickelt und verändert sich jedes Jahr. Zur Saison 2022 gab es umfassende Änderungen, dieses Jahr korrigieren die Regelhüter nur wenig. Der nächste große Umbruch steht 2026 bevor, dann greift ein neues Motorenreglement. Neben der Formel 1 gibt es auch die Formel 2, die Formel 3, die Formel 4 oder auch die Formel E. Formel-Autos sind sogenannte Monoposto-Rennwagen, man könnte auch sagen: Einsitzer. Und: Die Räder müssen freistehend sein.

Wann ist Rennstart der neuen F1-Saison 2023?

Sönke Sievers Stellvertretender Ressortleiter für Sport Online. Folgen Ich folge

Sonntags um 14.00 Uhr kommt Formel 1? Das war einmal. Inzwischen ist es viel komplizierter geworden, pünktlich zum Start einzuschalten. Das hängt mit den vielen Rennen in Übersee zusammen. Das erste Rennen der neuen Saison 2023, der Große Preis von Bahrain, startet an diesem Sonntag um 16.00 Uhr MEZ (im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky.) In Bahrain ist es dann längst dunkel, denn das Königreich in Arabien ist der deutschen Zeit zwei Stunden voraus. Zum Saisonstart erleben die Fans auf dem Bahrain International Circuit, so heißt die Rennstrecke, also ein Nachtrennen.

Wann ist das Qualifying der Formel 1?

Die Qualifikation für den Großen Preis von Bahrain startet an diesem Samstag um 16.00 Uhr MEZ, das entspricht einer Ortszeit von 18.00 Uhr.

Welcher Sender überträgt die Rennen?

Der Bezahlsender Sky zeigt in Deutschland alle Rennen der Formel 1 2023 live. Fans müssen dafür ein Abonnement abschließen.

Welche Rennen überträgt RTL 2023?

RTL zeigt 2023 kein Rennen der Formel 1. 2022 liefen dort vier Rennen live, doch der Kölner Sender hat die entsprechende Kooperation mit Sky beendet, will sich stattdessen auf Fußball und Football konzentrieren. Ob ein anderer Sender einige der Rennen frei empfangbar überträgt, ist noch unbekannt.

Wer ist aktueller Weltmeister der Formel 1?

Aktueller Weltmeister ist Max Verstappen. Der 25 Jahre alte Niederländer fährt für Red Bull und gewann in den beiden vergangenen Jahren den Titel.

Wer ist Rekordweltmeister der Formel 1?

Rekordweltmeister der Formel 1 sind Michael Schumacher und Lewis Hamilton. Beide Fahrer prägten ihrerseits eine Ära. Michael Schumacher wurde 1994 und 1995 mit dem Benetton-Team Weltmeister und zwischen 2000 und 2004 fünfmal mit Ferrari. Dieser Rekord galt als nicht zu knacken, doch dann kam Lewis Hamilton. Der Engländer triumphierte erstmals 2008 in seiner zweiten Saison. Die nächsten beiden Titel gewann er 2014 und 2015. 2016 bremste ihn sein Stallrivale Nico Rosberg aus. Zwischen 2017 und 2020 gewann Hamilton vier weitere Titel. Dann stoppte Max Verstappen seine Serie vorerst.

Welches Formel 1 Team hat die meisten Siege in einer Saison?

Mercedes gewann bislang die meisten Rennen in einer Saison. 2016 siegten die Silberpfeile in 19 von 21 Rennen. Hätten sich Lewis Hamilton und Nico Rosberg damals beim Großen Preis von Spanien in Barcelona nicht in der ersten Runde gegenseitig ins Aus befördert, wären gar 20 Siege wahrscheinlich gewesen. So aber gewann Max Verstappen im Red Bull sein erstes Rennen in der Formel 1. Später im Jahr konnte Daniel Ricciardo im zweiten Red Bull noch in Malaysia gewinnen. Übrigens: 2016 holte sich Mercedes außerdem 20 mal die Pole Position.

Was ist mit Mick Schumacher?

Mick Schumacher fährt 2023 nicht mehr für Hass. Stattdessen ist er Ersatzfahrer für Mercedes und McLaren. Schumachers Cockpit übernimmt Nico Hülkenberg, der nun der letzte verbliebene deutsche Stammfahrer in der Formel 1 ist.

Wo gibt es Tickets für die Formel 1 zu kaufen?

Um Tickets für die Formel 1 zu kaufen, ist die Internetseite der Serie die beste Anlaufstelle. Unter tickets.formula1.com können Interessierte den Grand Prix ihrer Wahl suchen und werden dann zum jeweiligen Veranstalters weitergeleitet. Schnell sein lohnt sich: Vor allem die Rennen auf europäischen Strecken sind immer schnell ausverkauft – besonders die etwas günstigeren Plätze. Das gilt auch für Hotels, Flüge und Mietwagen.

Wie viele Rennen der Formel 1 gibt es 2023?

Die Formel 1 fährt 2023 23 Rennen – so viele wie noch nie. Die Termine in der Übersicht:

Wie viele Punkte gibt es für einen Sieg in der Formel 1?

Wer ein Rennen in der Formel 1 gewinnt, bekommt dafür 25 Meisterschaftspunkte. Hier eine Übersicht, wer wie viele Punkte bekommt:

Erster: 25 Punkte

Zweiter: 18 Punkte

Dritter: 15 Punkte

Vierter: 12 Punkte

Fünfter: 10 Punkte

Sechster: 8 Punkte

Siebter: 6 Punkte

Achter: 4 Punkte

Neunter: 2 Punkte

Zehnter: 1 Punkt

Einen Extrapunkt kann derjenige ergattern, der die schnellste Runde des Rennens fährt. Einzige Bedingung: Um den Bonuspunkt zu erhalten, muss der Fahrer unter die ersten Zehn kommen.

Gibt es 2023 Sprintrennen in der Formel 1?

Für 2023 wurde die Zahl der Sprintrennen erhöht. Gab es 2022 drei dieser kurzen Rennen über 100 Kilometer, sind es 2023 deren sechs. Diese finden statt in Baku, Spielberg, Spa-Francorchamps, Qatar, Austin und São Paulo. Diese Rennen werden am Samstag ausgetragen, aus dem Ergebnis ergibt sich die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag.

Wie viel Punkte bekommt der Sieger des Sprintrennens in der Formel 1?

Der Sieger des Sprintrennens kann sich über acht Punkte freuen. Hier die Übersicht:

Erster: 8 Punkte

Zweiter: 7 Punkte

Dritter: 6 Punkte

Vierter: 5 Punkte

Fünfter: 4 Punkte

Sechster: 3 Punkte

Siebter: 2 Punkte

Achter: 1 Punkt

Welche Regeländerungen gibt es 2023 in der Formel 1?

Umfassende Regeländerungen gab es in der Formel 1 2022. Seitdem wird wieder mit Bodeneffekt-Autos gefahren. Doch auch zur neuen Saison 2023 wurde das Regelwerk etwas verändert. Hier die wichtigsten Neuerungen:

Bouncing: Um das Hüpfen der Autos auf der Geraden einzudämmen, das sogenannte Bouncing – dieses Phänomen trat auf im Zuge der Rückkehr der Bodeneffekt-Autos – wurden zur neuen Saison die Unterböden der Renner um 15 Millimeter angehoben. Auch der Diffusorschacht wird nach oben versetzt, seine Ränder versteift. Um das Verhalten des Autos zu überwachen, wurde am Boden des Autos zudem ein zusätzlicher Sensor installiert.

Überrollbügel: Beim Großen Preis von Großbritannien 2022 kam es zu einem schweren Unfall, als sich Zhou Guanyu in seinem Alfa-Sauber überschlug und kopfüber über die Piste rutschte. Zhou blieb unverletzt. Eine neue Regel betrifft nun den Überrollbügel, der sich während Zhous Crash in den Asphalt bohrte und abbrach. Damit das nicht mehr passiert, wurde seine Form verändert. Das obere Ende muss nun abgerundet sein und darf nicht mehr spitz zusammenlaufen. Außerdem verändert sich der Belastungstest, den der Überrollbügel überstehen muss. Der Druck wird dabei künftig weiter oben ausgeübt. Zudem gibt es einen neuen Test, der den Bügel nach vorne drückt.

Rückspiegel: Die Rückspiegel werden 2023 breiter sein, nämlich 20 statt 15 Zentimeter. Das soll die Sicht nach hinten verbessern.

Sprintrennen: 2023 wird es in der Formel 1 sechs Sprintrennen geben. Bislang waren es drei. Sie finden statt auf den Strecken in Baku, Spielberg, Spa-Francorchamps, Qatar, Austin und São Paulo. Das wirkt sich auf den Kostendeckel aus: Pro Sprintrennen gibt es 300.000 Dollar (282.681 Euro) mehr für jedes Team. Übrigens: Bei den diesjährigen Sprintrennen will die Formel 1 auch mit dem DRS-System experimentieren. Es wird bei den 100-Kilometer-Rennen in diesem Jahr schon eine Runde nach dem Start freigeschaltet, bislang konnten die Fahrer erst ab der dritten Runde den Heckflügel einklappen. Das gilt auch nach Safety-Car-Phasen. Falls es sich bewährt, könnte das 2024 Standard werden.

Arbeitszeit: Die Formel 1 will die Arbeitsbelastung der Teammitglieder eindämmen. Dafür wird die Zeit verkürzt, in der an den Autos gearbeitet werden darf. Schon jetzt gibt es drei dieser sogenannten Ausgangssperren. Die dritte, die am Freitagabend in Kraft tritt, begann bislang 13 Stunden vor Beginn des dritten Trainings am Samstag. Nun beginnt sie eine Stunde früher, 2024 dann schon 15 Stunden vorher. Und noch etwas ändert sich: Die Teams haben künftiger weniger Joker, um die Ausgangssperre aufzuheben. Für die erste Sperrzeit am Mittwochabend gab es bislang acht Ausnahmen, 2023 nur noch vier, 2024 zwei. Für die zweite Sperrzeit am Donnerstagabend verbleiben drei statt sechs Joker, 2024 zwei. Was den Freitagabend betrifft, so bleibt es auch 2023 bei zwei Ausnahmen.

Reifen: Die Formel 1 übt Nachhaltigkeit und will in diesem Sinne weniger Reifen verbrauchen. 2023 wird deswegen zweimal ein neues Qualifying ausprobiert. Dann werden die zu fahrenden Reifenmischungen für die einzelnen Qualifikationsabschnitte genau vorgeschrieben. Im sogenannten Q1 dürfen dann nur harte Pirellis genutzt werden, im Q2 die mittlere Mischung und im Q3 die weichen. Damit würde jeder Fahrer zwei Reifensätze pro Wochenende sparen. Bei welchem Grand Prix das Experiment erstmals stattfindet, ist noch nicht bekannt.

Außerdem führt die Formel 1 eine neue Reifenmischung ein: Gab es bislang fünf verschiedene Pirelli-Mischungen, die mit C1 bis C5 benannt sind, kommt nun eine sechste Sorte dazu, sie heißt C0. Eigentlich handelt es sich dabei um den Reifen, der früher C1 hieß. Weil es aber einen neuen C1 gibt, wurde der ehemalige C1 nun C0 getauft. Und: Die Formel 1 plant, 2024 auf Heizdecken zu verzichten, mit denen die Reifen auf 70 Grad Celsius erwärmt werden, damit sie schneller auf der Piste haften, wenn es losgeht. Schon 2023 wird in Imola beim Großen Preis der Emilia Romagna erstmals ein neuer Regenreifen zum Einsatz kommen, der keine Heizdecken mehr benötigt.

Mindestgewicht: Eine Regeländerung, die für 2023 anvisiert worden war, wurde übrigens doch nicht umgesetzt. Das Mindestgewicht, das die Boliden auf die Waage bringen dürfen, sollte um zwei Kilogramm reduziert werden – in den vergangenen Jahren sind die Autos in der Formel 1 aus verschiedenen Gründen immer schwerer geworden. Aktuell dürfen die Renner 798 Kilogramm wiegen – inklusive Fahrer, Öl, Bremsflüssigkeit, aber ohne Sprit. Für 2023 sollten die Autos zwei Kilogramm leichter werden, daraus wird vorerst nichts. Zumindest für den Saisonstart bleibt es bei 798 Kilogramm.

Warum gibt es Formel 1 nicht in Deutschland?

Früher gastierte die Formel 1 regelmäßig in Deutschland, in manchen Jahren sogar zweimal. Deutsche Grand-Prix-Strecken sind der Hockenheimring bei Heidelberg und der Nürburgring in der Eifel. Der Große Preis von Deutschland fand meist in Hockenheim statt, letztmalig 2019. Als 2020 die Corona-Pandemie hereinbrach, fielen einige Rennen aus, der Nürburgring sprang zu vergünstigten Konditionen ein und so fand der Große Preis der Eifel statt – aus rechtlichen Gründen durfte das Rennen nicht Großer Preis von Deutschland heißen.

Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring wurden auch schon als Großer Preis von Luxemburg oder Großer Preis von Europa ausgetragen. Einen Großen Preis von Deutschland wird es auf absehbare Zeit nicht geben, das liegt an den Kosten. Die Formel 1 boomt weltweit und kann deswegen von den Streckenbetreibern sehr viel Geld verlangen, durchschnittlich 25 Millionen Euro, damit der Zirkus dort Station macht.

In Deutschland scheitert die Finanzierung. Die Rennstrecken bekommen das Geld nicht zusammen, es gibt keinerlei finanzielle Sicherheiten. Zuletzt machten sie hohe Verluste. In vielen anderen Ländern freuen sich die Streckenbetreiber über staatliche Zuschüsse, die es in Deutschland nicht gibt. Das liegt auch daran, weil der Motorsport in Deutschland inzwischen einen zweifelhaften Ruf hat. Als jüngst die Frage aufkam, ob ARD und ZDF anstelle von RTL einige Rennen 2023 live zeigen könnten, ließen die Sender wissen, eine Rennserie mit Verbrennungsmotoren passe nicht in die Zeit.