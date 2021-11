Mercedes gegen Red Bull : Das Ende der Diplomatie in der Formel 1

Und nun wieder freies Spiel für den Sport? Die Berufung von Mercedes gegen ein Urteil der Streckenkommissare während des Großen Preises von Brasilien am vergangenen Sonntag ist am Freitag abgewiesen worden. Es wird nachträglich keine Bestrafung von Max Verstappen (Red Bull) geben. Die Formel 1 kann sich auf die Fortsetzung des Zweikampfes zwischen Lewis Hamilton und dem Niederländer um den WM-Titel konzentrieren, diesmal bei der Formel-1-Premiere in Qatar an diesem Sonntag (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky).

Aber die jüngste Episode wird weiter im Hinterkopf spuken: Mercedes fühlt sich verfolgt. Von der Formel 1, dem Automobil-Weltverband FIA, den Sportkommissaren und von Red Bull. In den ersten 18 Rennen dieser Saison war meistens Red Bull ins Visier der Sportbehörde geraten. Der WM-Gegner musste seine Heckflügel verstärken, seine Boxenstopp-Prozeduren ändern, sämtliche Tricksereien mit dem Reifendruck einstellen.