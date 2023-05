Motorsport in Monaco 1948 : In einem rasenden Tank samt Aufschlagzünder

Vor 75 Jahren startet in Monaco das erste Rennen nach dem Krieg. Die Namen der Kurven sind dieselben geblieben. Doch heute kommt es hier in der Formel 1 auf jeden Zentimeter an.

Damals nicht so wie heute: Grand Prix in Monaco 1948 Foto Picture Alliance Bild: picture alliance / akg-images / Paul Almasy

Der Heilige Ambrosius war auch an Bord. Zumindest in Gedanken. Damals, vor 75 Jahren, sollte der Kirchenvater Mailands die Rennfahrer der gleichnamigen Scuderia Ambrosiana begleiten. Auch beim ersten Rennen nach dem Krieg in Monaco. Ein Männeralter ist das her. Das Fürstentum ist seitdem gewaltig gewachsen, neben den Gründerzeithäusern und -villen am Fuße des Palastes sind Wohntürme in die Höhe gewachsen, weil die Untertanen derer von Grimaldi partout keinen Platz haben. Vorne das geschmeidige Mittelmeer, im Nacken die Berge. Und doch ist Raum geblieben für die große Sause einmal im Jahr.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Von Freitag an kreist die Formel 1 wieder. Schon am Donnerstag heulten Ferrari mit Straßenzulassung und Privatiers am Steuer im Stadtverkehr auf wie unter Schmerzen. So viele PS unter der Haube, aber keinen Meter Platz für eine Roadshow. Stillstand im Stau wegen vieler Barrieren, der inneren Abriegelung. Monte-Carlo gleicht in diesen Tagen einem Käfig. Wie war das vor einem Dreivierteljahrhundert?