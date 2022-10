Aktualisiert am

Verstappen vor WM-Titelgewinn : Verflixte Dominanz in der Formel 1

Man muss kein Wahrsager sein, um zu prophezeien, dass der Formel-1-Weltmeister 2022 Max Verstappen heißen wird. Der 24-jährige Niederländer könnte die nächsten vier Rennen aussetzen und Charles Leclerc zugleich alle Punkte holen, die es zu verteilen gibt, und der Ferrari-Pilot läge zwei Runden vor Schluss immer noch zwölf Punkte zurück.

Es braucht auch nicht viel Weitsicht, um vorherzusagen, dass Verstappen den Rekord an Siegen pro Saison brechen wird. Der steht im Moment bei 13. Michael Schumacher hat ihn 2004 aufgestellt, Sebastian Vettel egalisierte ihn 2013. Verstappen hat in dieser Saison bereits elf der 16 Rennen gewonnen, die letzten fünf davon in Serie. Drei mehr ist keine Illusion, zumal man sich im Moment gar nicht mehr vorstellen kann, dass ein anderer ganz oben auf dem Treppchen steht als der Titelverteidiger.