Erfolg in der Formel 1 : Wie es Red Bull an die Spitze geschafft hat

Jung und innovativ sind sie beim Formel-1-Rennstall Red Bull, aber auch extrem konservativ. Der Triumph von Max Verstappen in Kanada war schon der 100. Sieg für das Team. Was ist das Geheimnis des Erfolgs?

Mitleid kommt da eher nicht auf, wohl eher schon Neid auf die Luxusprobleme, die den derzeit führenden Formel-1-Rennstall von Red Bull plagen. Der Trophäenschrank im Hauptquartier im mittelenglischen Milton Keynes, obwohl eingangshallenhoch, platzt aus allen Nähten. Aber Teamchef Christian Horner wollte das Kabinett nicht vorzeitig erweitern: „Ich bin in diesem Punkt abergläubisch und möchte keine leeren Regale.

Deshalb gewinnen wir zuerst die Pokale, dann erst bauen wir an.“ Seine Rennmannschaft hält sich auch in diesem Punkt brav an die Marschrichtung. Beim Großen Preis von Kanada am Sonntag gab es den achten Mannschaftserfolg im achten Rennen der Saison, für Max Verstappen war es der sechste Sieg und der vierte in Serie, diesmal vor Fernando Alonso (Aston Martin) und Lewis Hamilton im Mercedes. Der Niederländer steuert stramm dem Titel-Hattrick entgegen.