Beim Training in Zandvoort schießt Alpha-Tauri-Pilot Daniel Ricciardo in die Barriere. Er verletzt sich so schwer, dass er vorerst ausfällt. Vermutlich hatte er einen noch schlimmeren Crash verhindern wollen.

Er wusste gleich, dass etwas nicht stimmte. „Meine Hand“, stöhnte Daniel Ricciardo am Funk, nachdem er in die Barriere geschossen war. Der Australier ahnte wohl, dass der niederländische Grand Prix an diesem Sonntag (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky), der erste nach der Sommerpause, ohne ihn stattfinden muss. Wenige Stunden und eine Ultraschalluntersuchung später hatten er und sein Rennstall Alpha Tauri Gewissheit: Knochenbruch in der Hand, Ricciardo fällt aus. Das teilte sein Team am Freitagabend mit.

Im zweiten Training in Zandvoort war der Australier am Nachmittag von der Piste abgekommen und eingangs von Kurve drei, einer Steilkurve, in die Streckenbegrenzung gerast. Mutmaßlicher Auslöser: McLaren-Pilot Oscar Piastri. Der war wenige Sekunden zuvor an selber Stelle zu schnell unterwegs gewesen, und hatte die Kontrolle über seinen Boliden verloren.

Erst mit dem Heck, dann mit der Nase touchierte er die Barriere und blieb liegen. Da nahte schon Ricciardo heran. Wahrscheinlich, so interpretierte Piastri später, habe sein Landsmann versucht, dem havarierten McLaren auszuweichen und keine andere Möglichkeit gesehen, als selbst in die Bande zu fahren.

Lenkrad nicht losgelassen

Während das Training eine Viertelstunde für Räumungsarbeiten unterbrochen wurde, begab sich Ricciardo ins Spital an der Strecke und kurz darauf ins örtliche Krankenhaus. Er hatte es nicht geschafft, das Lenkrad loszulassen, ehe er in die Barriere fuhr. Das Steuer schlug durch die hohen Kräfte abrupt aus.

Die Röntgenuntersuchung, so teilte es Alpha Tauri mit, ergab einen Bruch des linken Mittelhandknochens. Eine typische Rennfahrerverletzung also, und so gravierend, dass der 34-Jährige auf unbestimmte Zeit, zumindest aber für dieses Rennen ausfällt. Schon in der nächsten Woche steht der Große Preis von Italien an.

Nun schlägt erst einmal die Stunde von Liam Lawson. Der 21 Jahre alte Neuseeländer, der bei Red Bull unter Vertrag steht und derzeit in der japanischen Super-Formula-Meisterschaft unterwegs ist, nimmt in Zandvoort Ricciardos Platz ein – und kommt somit zu seinem Debüt in der Königsklasse. Ihm, der bereits vor Ort ist, bleibt das dritte und letzte Training am Samstagvormittag, um sich mit dem Auto und der Strecke vertraut zu machen, ehe um 15 Uhr die Qualifikation ansteht.