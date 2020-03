Coronavirus stoppt Motorsport : Keine Formel 1 in Melbourne - Saison ungewiss

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Zu den Teams, die eine Streichung des Rennens forderten, gehörte Mercedes. „Wir haben heute einen Brief an die Fia und die Formel-1-Mangement geschickt, in dem wir die Absage des Rennens fordern“, schrieb der Rennstall. Fahrer und Team wollen noch an diesem Freitag abreisen. Wie Williams „unterstützt“ Ferrari „uneingeschränkt die Entscheidung“, der sich ebenso Renault anschloss.

Sebastian Vettel ist unterdessen abgereist. Das amerikanische Team Haas „akzeptierte“ das Ergebnis der Diskussion. Noch distanzierte reagierte Red Bull: „Nach der Bestätigung der Formel 1, der Fia und der AGPC, dass der Grand Prix von Australien abgesagt wurde, und angesichts der Ereignisse höherer Gewalt, die wir im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie erleben, verlagert sich der Fokus des Teams nun darauf, sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter so sicher und schnell wie möglich nach Hause zurückkehren.“

Wie zu hören ist, soll die Formel-1-Saision erst mit dem Rennen in Baku beginnen. Dann würden die Grand Prix in Bahrein in der nächsten Woche sowie die Mairennen in den Niederlanden, Barcelona und Monte Carlo ausfallen.