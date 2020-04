Aktualisiert am

Vettels Zukunft in der Formel 1 : „Ich würde gern bei Ferrari bleiben“

Würde gerne weiter für die Scuderia in der Formel 1 fahren: Sebastian Vettel Bild: dpa

Die österreichische Bundesregierung hat der Formel 1 Hoffnung auf einen Start der Saison ohne Publikum gemacht. Der Vizekanzler Werner Kogler (Die Grünen), unter anderem Kultur- und Sportminister, erklärte am Mittwoch, man werde einem Geisterrennen „zumindest nicht im Wege“ stehen. „Wir werden den zuständigen Motorsportverbänden alle geltenen Richtlinien übermitteln als Service, dann können die einmal schauen, geht es sich aus oder nicht.“

Laut Kogler stellt die Erfüllung der Ein- und Ausreiseregelungen der zehn Teams aus England, Italien und der Schweiz das Kernproblem dar. Der Große Preis von Österreich ist laut Formel-1-Kalender für den 4. Juli geplant. Alle bis dahin geplanten Grand Prix sind verschoben oder abgesagt (Monaco) worden.

Helmut Marko, der Sportchef des österreichischen Formel-1-Rennstalls Red Bull, schaut optimistisch auf den Plan: „Ich schätze die Chancen, außer die Corona-Situation verschlechtert sich, als sehr hoch ein“, schrieb er der F.A.Z. am Donnerstag: „Momentan wird von der österreichischen Bundesregierung ein Maßnahmenkatalog erstellt, unter welcher Bedingung ein Rennen ohne Zuschauer stattfinden kann. Parallel dazu prüft die FOM (das Formel-1-Management/d. Red.), auf wie viele Personen man den F1-Tross reduzieren kann“, heißt es in der Antwort von Marko: „Es ist der Wille von Bundesregierung, FOM und Red Bull Ring, dass das Rennen stattfindet.“

Die österreichische Rennstrecke in der Steiermark gehört, wie das gleichnamige Team, dem österreichischen Milliardär Dietrich Mateschitz. Nach Angaben von Mercedes werden etwa 100 Mitarbeiter gebraucht, um einen Grand Prix mit beiden Autos fahren zu können. Selbst wenn diese Zahl reduziert werden könnte, ist bei zehn Teams mit rund 1000 Menschen im Fahrerlager pro Rennen zu rechnen, da unter anderen noch Angestellte etwa des Reifenlieferanten Pirelli gebraucht werden. Dazu kämen noch die Streckenposten, die Rettungsteams und Ordner für die Sicherung der Rennstrecke von außen.

Vettel will keine Schnellschüsse

Sebastian Vettel reagierte am Donnerstag zurückhaltend auf die Frage, was er von Formel-1-Rennen ohne Zuschauer halte: „In Österreich wird man wohl sagen, das sei fad. Man sollte keine Schnellschüsse riskieren“, sagte er in einer Telefonkonferenz, sprach aber von den wirtschaftlichen Nöten der Teams. Ohne Grand Prix verlieren der Vermarkter und die Rennställe vor allem die Einnahmen aus der Fernsehvermarktung. Drei, vier Unternehmen könnten diese Verluste nicht überstehen. Deshalb bemüht sich die FOM fieberhaft, einen neuen Kalender zu entwerfen. Ohne Zuschauer aber können die Promotoren die hohen Antrittsgelder nicht refinanzieren. Selbst bei einem Verzicht auf die Mietgebühr für das Fahrerfeld von im Schnitt mehr als zwanzig Millionen Euro würden Organisationskosten von zwei bis drei Millionen Euro bleiben. Deshalb könnte es sein, dass die FOM als Veranstalter einspringt.

Vettel bat zwar um Geduld nicht nur mit Blick auf die Rückkehr in den Rennbetrieb, vermisste aber das Fahren im Ferrari. Der Heppenheimer will seine Karriere bei der Scuderia über den in diesem Jahr auslaufenden Vertrag hinaus fortsetzen: „Ich bin einer der erfahrensten Piloten, aber nicht der älteste. Und ja, ich würde gern bei Ferrari bleiben.“ Die Pause vom Rennbetrieb nutzt der 32 Jahre alte Hesse auch für weitere Verhandlungen mit Teamchef Mattia Binotto: „Aktuell hatte das nicht die oberste Priorität. Wir haben bis Ende Juni noch genug Zeit, das zu Ende zu besprechen.“ Dann wäre die Zukunft geklärt, bevor sich das erste Rad wieder dreht.