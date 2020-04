Große Not in Corona-Krise : Atemhilfe von der Formel 1 kommt an

Aktualisiert am

Während die Reifen in der Formel 1 wegen des Coronavirus stillstehen, arbeiten Teams an der Entwicklung und Verbesserung von Atemhilfsgeräten. Mit Erfolg? Die Bestellzahlen sprechen eine eindeutige Sprache.

Formel-1-Teams helfen mit: Eine Freiwillige testet das unter Mitwirkung von Mercedes und Co. entwickelte Atemhilfsgerät in London. Bild: AFP

Wo sonst Kolben, Ventile und Turbolader für Formel-1-Triebwerke hergestellt werden, produziert die Motorenabteilung des Formel-1-Teams von Mercedes (AMG HPP) inzwischen verbesserte Atemhilfsgeräte (CPAP) für Covid-19-Patienten. Mit dem sogenannten „Pitlane-Projekt“ hatten sieben in England stationierte Rennställe in Zusammenarbeit mit der Universität London (UCL) auf eine Anfrage der britischen Regierung reagiert.

Die Rennställe optimierten unter anderem unter Führung von Mercedes ein bestehendes CPAP innerhalb von hundert Stunden und erhielten Anfang April die Zulassung von den britischen Behörden. Ein CPAP unterstützt Covid-19-Patienten beim aktiven Atmen und soll einen Teil der Kranken davor bewahren, künstlich beatmet werden zu müssen.

Nach einem Informationsaustausch mit China und Italien hatten die Engländer einen großen Bedarf an Atemhilfsgeräten festgestellt. Das britische Ministerium für Gesundheit und Soziales bestellte 10.000 Exemplare bei der Formel 1, die bis Mitte nächster Woche geliefert werden müssen. Jedes Krankenhaus soll 40 erhalten. „Das ist eine große Herausforderung“, heißt es in einem internen Informationsschreiben eines Formel-1-Teams, das dieser Zeitung vorliegt. Demnach musste die sonst bei Herstellern übliche Kapazität von 30 pro Tag auf 1000 erhöht werden. Am Freitag schaffte Mercedes, wie das Team auf Anfrage mitteilte, 988. Die Gesamtproduktion lag zu diesem Zeitpunkt bei mehr als 5000.

Die Formel 1 war von einem Professor für Maschinenbau der Uni London angesprochen worden, der früher im Motorsport gearbeitet hatte und die Entwicklungsschnelligkeit der Branche kannte. Mercedes, Renault, McLaren, Williams sind jeweils für Teilaufgaben verantwortlich. Red Bull arbeitet an einem Prototyp. Das aufwendig überprüfte (CT–Scan, Rasterelektronenmikroskop) und dann optimierte Gerät namens Mark II hilft Patienten, dank Konstruktionsänderungen „zwischen 30 bis 70 Prozent weniger Sauerstoff“ zu verbrauchen. Das sei bei Tests bewiesen worden.

Im Formel-1-Motorenwerk von Mercedes in Brixworth arbeiten 50 Mitarbeiter im Schichtbetrieb an der Produktion. Die Geräte entstehen auf der Anlage für die Triebwerksproduktion. Im umfunktionierten Restaurant werden die fertigen CPAP verpackt. UCL und die Formel-1-Teams entschlossen sich, unter anderem die Baupläne kostenfrei zum Herunterladen ins Netz zu stellen. Nach eigenen Angaben gab es bislang Nachfragen aus 24 Ländern. Bis zum Freitag wurden 645 kostenlose Lizenzen erteilt. Die Arbeit an den Rennwagen ist auf Beschluss der Formel 1 vorerst eingestellt worden.